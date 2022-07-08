Сенаторы одобрили закон о спецполномочиях правительства в период военных операций
Совет Федерации поддержал закон, который наделяет правительство России специальными полномочиями для обеспечения военных операций российской армии за границей, сообщили «РИА Новости».
В частности, поправки будут внесены в закон «Об обороне» – в нем появится новая ст. 26 (1), состоящая из перечня специальных мер в сфере экономики, которые может предпринять правительство России для обеспечения спецопераций, проводимых российскими Вооруженными силами (ВС) за пределами РФ. Правительство сможет расконсервировать мобилизационные мощности и объекты, разбронировать материальные ценности государственного резерва, установить на некоторых предприятиях сверхурочные условия труда. Компаниям будет запрещено отказываться от государственных контрактов на поставку товаров и оказание услуг.
Принимаемые меры будут затрагивать в том числе и специальную военную операцию на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).
В пояснительной записке сказано, что в условиях специальных и контртеррористических операций у ВС «возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами». «Необходимость оперативного удовлетворения указанных потребностей, особенно в условиях введения иностранными государствами и международными организациями ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, потребует временно сосредоточить усилия в отдельных отраслях экономики (на отдельных направлениях), дозагрузить производственные мощности организаций оборонно-промышленного комплекса, включая мобилизационные, и организовать ресурсное обеспечение поставок в рамках государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ) для чего предлагается предоставить Правительству Российской Федерации полномочия», – сказано в пояснительной записке.
Законопроект был внесен правительством в Госдуму 30 июня 2022 г.
Вице-премьер Юрий Борисов ранее пояснял, что поправки не предполагают перепрофилирования гражданских предприятий, также речь не идет о «военном режиме» их работы. По словам Борисова, законопроект призван закрыть «точечные» потребности армии.
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