Сенаторы одобрили закон о спецполномочиях правительства в период военных операций

В пояснительной записке сказано, что в условиях специальных и контртеррористических операций у ВС «возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами». «Необходимость оперативного удовлетворения указанных потребностей, особенно в условиях введения иностранными государствами и международными организациями ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, потребует временно сосредоточить усилия в отдельных отраслях экономики (на отдельных направлениях), дозагрузить производственные мощности организаций оборонно-промышленного комплекса, включая мобилизационные, и организовать ресурсное обеспечение поставок в рамках государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ) для чего предлагается предоставить Правительству Российской Федерации полномочия», – сказано в пояснительной записке.