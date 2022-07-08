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Сенаторы одобрили закон о спецполномочиях правительства в период военных операций

Ведомости

Совет Федерации поддержал закон, который наделяет правительство России специальными полномочиями для обеспечения военных операций российской армии за границей, сообщили «РИА Новости».

В частности, поправки будут внесены в закон «Об обороне» – в нем появится новая ст. 26 (1), состоящая из перечня специальных мер в сфере экономики, которые может предпринять правительство России для обеспечения спецопераций, проводимых российскими Вооруженными силами (ВС) за пределами РФ. Правительство сможет расконсервировать мобилизационные мощности и объекты, разбронировать материальные ценности государственного резерва, установить на некоторых предприятиях сверхурочные условия труда. Компаниям будет запрещено отказываться от государственных контрактов на поставку товаров и оказание услуг.

Принимаемые меры будут затрагивать в том числе и специальную военную операцию на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

В пояснительной записке сказано, что в условиях специальных и контртеррористических операций у ВС «возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами». «Необходимость оперативного удовлетворения указанных потребностей, особенно в условиях введения иностранными государствами и международными организациями ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, потребует временно сосредоточить усилия в отдельных отраслях экономики (на отдельных направлениях), дозагрузить производственные мощности организаций оборонно-промышленного комплекса, включая мобилизационные, и организовать ресурсное обеспечение поставок в рамках государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ) для чего предлагается предоставить Правительству Российской Федерации полномочия», – сказано в пояснительной записке.

Законопроект был внесен правительством в Госдуму 30 июня 2022 г.

Вице-премьер Юрий Борисов ранее пояснял, что поправки не предполагают перепрофилирования гражданских предприятий, также речь не идет о «военном режиме» их работы. По словам Борисова, законопроект призван закрыть «точечные» потребности армии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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