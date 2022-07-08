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Песков объяснил слова Путина о потенциале российской армии на Украине

Ведомости

Военные потенциалы России и Украины несоизмеримы, Москва задействует в ходе спецоперации лишь незначительную его часть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объясняя слова Владимира Путина, что Россия пока всерьез ничего не начинала на Украине.

«Глава государства как раз апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из западных стран, из Киева о том, что, дескать, Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Ну и здесь Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы и потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», — заявил Песков. Он отметил, что подобные заявления западных лидеров абсурдны и добавляют горя украинскому народу.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине должен быть выигран на поле боя. О том же заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо. На саммите НАТО он призвал президента Украины Владимира Зеленского выиграть конфликт только на поле боя. По его словам, страны НАТО должны продолжать поддерживать Зеленского и украинцев, чтобы они смогли победить в бою.

Путин на заявления Запада о желании победить Россию на поле боя ответил фразой «Пусть попробуют». Он назвал желание западных стран воевать до последнего украинца трагедией для украинского народа. Путин подчеркнул, что Россия пока всерьез «ничего не начинала». По его словам, Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной, однако чем дальше, тем сложнее будет договариваться с Москвой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных