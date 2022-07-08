Песков объяснил слова Путина о потенциале российской армии на Украине

«Глава государства как раз апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из западных стран, из Киева о том, что, дескать, Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Ну и здесь Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы и потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», — заявил Песков. Он отметил, что подобные заявления западных лидеров абсурдны и добавляют горя украинскому народу.