Путин ответил на заявления Запада о победе над Россией на поле боя

«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь, пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет», — подчеркнул Путин (цитата по «Интерфаксу»).