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Путин ответил на заявления Запада о победе над Россией на поле боя

Ведомости

Президент России Владимир Путин ответил на заявления западных стран о намерении победить Россию на поле боя, предложив им попробовать сделать это. Путин заявил об этом в ходе встречи с руководством Госдумы и главами фракций.

«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь, пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет», — подчеркнул Путин (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, Россия пока всерьез «ничего не начинала», однако Москва не отказывается от мирных переговоров. Путин заявил, что войну на Украине начала не Россия, а коллективный Запад, который организовал и поддержал переворот в 2014 г.

«Если этот самый Запад хотел спровоцировать конфликт для того, чтобы перейти к новому этапу борьбы с Россией, к новому этапу сдерживания нашей страны, то можно сказать, что это в известной степени удалось. И война развязана, и санкции введены. В нормальных условиях, наверное, трудно было бы это и сделать», — добавил президент.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине будет выигран на поле боя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление «из ряда вон выходящим». По его словам, подобные слова говорят, что ЕС рассматривает Киев как плацдарм для подавления России.

В конце июня премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил по прибытии на саммит НАТО в Мадриде, что альянс заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что конфликт на территории его страны может быть выигран только на поле боя. По его словам, страны НАТО должны продолжать поддерживать Зеленского и украинцев, чтобы они смогли победить в бою.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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