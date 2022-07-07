Путин ответил на заявления Запада о победе над Россией на поле боя
Президент России Владимир Путин ответил на заявления западных стран о намерении победить Россию на поле боя, предложив им попробовать сделать это. Путин заявил об этом в ходе встречи с руководством Госдумы и главами фракций.
«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь, пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет», — подчеркнул Путин (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, Россия пока всерьез «ничего не начинала», однако Москва не отказывается от мирных переговоров. Путин заявил, что войну на Украине начала не Россия, а коллективный Запад, который организовал и поддержал переворот в 2014 г.
«Если этот самый Запад хотел спровоцировать конфликт для того, чтобы перейти к новому этапу борьбы с Россией, к новому этапу сдерживания нашей страны, то можно сказать, что это в известной степени удалось. И война развязана, и санкции введены. В нормальных условиях, наверное, трудно было бы это и сделать», — добавил президент.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине будет выигран на поле боя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление «из ряда вон выходящим». По его словам, подобные слова говорят, что ЕС рассматривает Киев как плацдарм для подавления России.
В конце июня премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил по прибытии на саммит НАТО в Мадриде, что альянс заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что конфликт на территории его страны может быть выигран только на поле боя. По его словам, страны НАТО должны продолжать поддерживать Зеленского и украинцев, чтобы они смогли победить в бою.
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