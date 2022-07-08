Пекин призвал к разрешению ситуации вокруг Украины путем диалога

«Китай продолжит содействовать переговорам и примирению по проблеме Украины, от начала и до конца будет стоять на стороне мира. Ожидаем восстановления мира путем диалога и консультаций, скорейшей реализации прекращения огня и боевых действий, предотвращения затягивания конфликта и увеличения его масштабов», — заявил Ван И на встрече руководителей внешнеполитических ведомств G20 в Индонезии.