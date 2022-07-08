Пекин призвал к разрешению ситуации вокруг Украины путем диалога
Правительство Китая призывает к восстановлению мира на Украине посредством диалога и надеется на скорейшее прекращение боевых действий, пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел КНР Вана И.
«Китай продолжит содействовать переговорам и примирению по проблеме Украины, от начала и до конца будет стоять на стороне мира. Ожидаем восстановления мира путем диалога и консультаций, скорейшей реализации прекращения огня и боевых действий, предотвращения затягивания конфликта и увеличения его масштабов», — заявил Ван И на встрече руководителей внешнеполитических ведомств G20 в Индонезии.
Помимо этого Пекин призывает развивать диалог, чтобы создать сбалансированную и эффективную архитектуру безопасности в Европе. По словам китайского министра, необходимо развитие «серьезного и всестороннего диалога».
Глава МИД Китая и раньше призывал к прекращению огня и диалогу. 10 марта Ван И заявил, что Китай «желает увидеть скорейшее прекращение огня и остановку боевых действий», а также добавил, что «это также является всеобщим желанием международного сообщества».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.