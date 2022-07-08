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Пекин призвал к разрешению ситуации вокруг Украины путем диалога

Ведомости

Правительство Китая призывает к восстановлению мира на Украине посредством диалога и надеется на скорейшее прекращение боевых действий, пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел КНР Вана И.

«Китай продолжит содействовать переговорам и примирению по проблеме Украины, от начала и до конца будет стоять на стороне мира. Ожидаем восстановления мира путем диалога и консультаций, скорейшей реализации прекращения огня и боевых действий, предотвращения затягивания конфликта и увеличения его масштабов», — заявил Ван И на встрече руководителей внешнеполитических ведомств G20 в Индонезии.

Помимо этого Пекин призывает развивать диалог, чтобы создать сбалансированную и эффективную архитектуру безопасности в Европе. По словам китайского министра, необходимо развитие «серьезного и всестороннего диалога».

Глава МИД Китая и раньше призывал к прекращению огня и диалогу. 10 марта Ван И заявил, что Китай «желает увидеть скорейшее прекращение огня и остановку боевых действий», а также добавил, что «это также является всеобщим желанием международного сообщества».  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных