Китай напомнил о готовности дать военный ответ на попытки отделить Тайвань
Армия Китая готова в любой момент начать боевые действия против тех, кто захочет добиться независимости Тайваня, пишет «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя министерства обороны КНР У Цяня.
«Это грубое нарушение принципа одного Китая и условий трех китайско-американских коммюнике. Это наносит серьезный ущерб политическим и военным отношениям между Китаем и США, а также обостряет обстановку в Тайваньском проливе», — сказал У Цянь. Такое заявление представитель министерства обороны КНР сделал после посещения Тайваня сенатором-республиканцем Риком Скоттом.
Также У Цянь напомнил, что Национальная освободительная армия Китая проводила учения в воздушном и морском пространстве рядом с Тайванем. Цянь утверждает, что действия Пекина направлены на защиту суверенитета и сохранение территориальной целостности Китая, к тому же правительство КНР выступает против сближения США и Тайваня. Так, по данным китайских властей, США помогают сепаратистам с острова, чем «обязательно накличут на себя беду», в то время как Китай не принимал никаких мер в отношении США.
ВС КНР 8 июля провели очередное патрулирование и военные учения около острова Тайвань, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И. Он добавил, что учения проводятся в непростой ситуации, когда по вине США наблюдается усиление напряженности в Тайваньском проливе.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы предпринять все возможные меры, чтобы не допустить воссоединения Тайваня с материковым Китаем силовым путем.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.