Китай напомнил о готовности дать военный ответ на попытки отделить Тайвань

Также У Цянь напомнил, что Национальная освободительная армия Китая проводила учения в воздушном и морском пространстве рядом с Тайванем. Цянь утверждает, что действия Пекина направлены на защиту суверенитета и сохранение территориальной целостности Китая, к тому же правительство КНР выступает против сближения США и Тайваня. Так, по данным китайских властей, США помогают сепаратистам с острова, чем «обязательно накличут на себя беду», в то время как Китай не принимал никаких мер в отношении США.