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Китай напомнил о готовности дать военный ответ на попытки отделить Тайвань

Ведомости

Армия Китая готова в любой момент начать боевые действия против тех, кто захочет добиться независимости Тайваня, пишет «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя министерства обороны КНР У Цяня.

«Это грубое нарушение принципа одного Китая и условий трех китайско-американских коммюнике. Это наносит серьезный ущерб политическим и военным отношениям между Китаем и США, а также обостряет обстановку в Тайваньском проливе», — сказал У Цянь. Такое заявление представитель министерства обороны КНР сделал после посещения Тайваня сенатором-республиканцем Риком Скоттом. 

Также У Цянь напомнил, что Национальная освободительная армия Китая проводила учения в воздушном и морском пространстве рядом с Тайванем. Цянь утверждает, что действия Пекина направлены на защиту суверенитета и сохранение территориальной целостности Китая, к тому же правительство КНР выступает против сближения США и Тайваня. Так, по данным китайских властей, США помогают сепаратистам с острова, чем «обязательно накличут на себя беду», в то время как Китай не принимал никаких мер в отношении США.

ВС КНР 8 июля провели очередное патрулирование и военные учения около острова Тайвань, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И. Он добавил, что учения проводятся в непростой ситуации, когда по вине США наблюдается усиление напряженности в Тайваньском проливе.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы предпринять все возможные меры, чтобы не допустить воссоединения Тайваня с материковым Китаем силовым путем.

Ранее по теме: Китай провел военные учения вблизи Тайваня

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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