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Китай провел военные учения вблизи Тайваня

Ведомости

Вооруженные силы КНР провели патрулирование и военные учения около острова Тайвань, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И на своей странице в WeChat.

«На днях Восточная зона боевого командования НОАК провела патрулирование и учения в режиме реального боя с участием нескольких видов войск на море и в воздухе около острова Тайвань», — написал он (цитата по ТАСС).

По его словам, военные учения вблизи острова проводятся в непростой ситуации, когда по вине США наблюдается усиление напряженности в Тайваньском проливе. «Мы активизируем военные учения, будем твердо защищать суверенитет и безопасность нашей страны, пресечем любые попытки добиться так называемой независимости Тайваня», — добавил он.

В конце июня около 30 самолетов армии Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня. Для наблюдения за дальнейшими действиями НОАК Тайвань тогда направил воздушный патруль и развернул зенитно-ракетные комплексы. Ранее столько же самолетов заходили в опознавательную зону в конце мая.

Официальный представитель минобороны Китая У Цянь ранее заявил, что в случае отделения Тайваня от КНР НОАК без колебаний начнет войну. Китай намерен защищать суверенитет и территориальную целостность своей страны, добавил он. Ранее У Цянь уже говорил, что Китай нацелен на мирное воссоединение с Тайванем и не потерпит его независимости.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также подчеркивал, что Соединенные Штаты готовы предпринять все возможные меры, чтобы не допустить воссоединения Тайваня с материковым Китаем силовым путем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных