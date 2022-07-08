Китай провел военные учения вблизи Тайваня

Официальный представитель минобороны Китая У Цянь ранее заявил, что в случае отделения Тайваня от КНР НОАК без колебаний начнет войну. Китай намерен защищать суверенитет и территориальную целостность своей страны, добавил он. Ранее У Цянь уже говорил, что Китай нацелен на мирное воссоединение с Тайванем и не потерпит его независимости.