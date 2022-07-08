Китай провел военные учения вблизи Тайваня
Вооруженные силы КНР провели патрулирование и военные учения около острова Тайвань, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И на своей странице в WeChat.
«На днях Восточная зона боевого командования НОАК провела патрулирование и учения в режиме реального боя с участием нескольких видов войск на море и в воздухе около острова Тайвань», — написал он (цитата по ТАСС).
По его словам, военные учения вблизи острова проводятся в непростой ситуации, когда по вине США наблюдается усиление напряженности в Тайваньском проливе. «Мы активизируем военные учения, будем твердо защищать суверенитет и безопасность нашей страны, пресечем любые попытки добиться так называемой независимости Тайваня», — добавил он.
В конце июня около 30 самолетов армии Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня. Для наблюдения за дальнейшими действиями НОАК Тайвань тогда направил воздушный патруль и развернул зенитно-ракетные комплексы. Ранее столько же самолетов заходили в опознавательную зону в конце мая.
Официальный представитель минобороны Китая У Цянь ранее заявил, что в случае отделения Тайваня от КНР НОАК без колебаний начнет войну. Китай намерен защищать суверенитет и территориальную целостность своей страны, добавил он. Ранее У Цянь уже говорил, что Китай нацелен на мирное воссоединение с Тайванем и не потерпит его независимости.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также подчеркивал, что Соединенные Штаты готовы предпринять все возможные меры, чтобы не допустить воссоединения Тайваня с материковым Китаем силовым путем.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса