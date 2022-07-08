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Премьер Эстонии Каллас объявила о решении уйти в отставку

Ведомости

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас приняла решение об уходе в отставку после того, как члены партии Isamaa ставили этот шаг условием присоединения к коалиции. Об этом она заявила изданию Delfi.

«Я сама внесла это предложение, потому что если бы я просто назначала новых министров, было бы много недовольства», — пояснила Каллас изданию. По ее словам, нужно как можно скорее сформировать новое коалиционное правительство, однако для этого нужен созыв парламента, что затруднительно во время летних каникул.

Уход Каллас связан с расколом в двухпартийной правящей коалиции (партия Центра и Партия реформ). В начале июня Каллас предложила отправить в отставку семь министров от партии Центра, они были сняты с должностей президентом Эстонии Аларом Карисом. Основанием для принятия такого решения стало то, что представители партии Центра и оппозиционной Консервативной народной партии в парламенте отклонили законопроект о начальном образовании на эстонском языке.

Каллас выразила надежду, что новое правительство сможет принять соответствующий закон, по которому с 2024 г. образование в детских садах и с первого по четвертый класс также станет обязательно вестись на эстонском языке. Распределение министерских постов в новой коалиции планируется в выходные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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