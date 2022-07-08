Премьер Эстонии Каллас объявила о решении уйти в отставку

«Я сама внесла это предложение, потому что если бы я просто назначала новых министров, было бы много недовольства», — пояснила Каллас изданию. По ее словам, нужно как можно скорее сформировать новое коалиционное правительство, однако для этого нужен созыв парламента, что затруднительно во время летних каникул.