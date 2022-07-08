Премьер Эстонии Каллас объявила о решении уйти в отставку
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас приняла решение об уходе в отставку после того, как члены партии Isamaa ставили этот шаг условием присоединения к коалиции. Об этом она заявила изданию Delfi.
«Я сама внесла это предложение, потому что если бы я просто назначала новых министров, было бы много недовольства», — пояснила Каллас изданию. По ее словам, нужно как можно скорее сформировать новое коалиционное правительство, однако для этого нужен созыв парламента, что затруднительно во время летних каникул.
Уход Каллас связан с расколом в двухпартийной правящей коалиции (партия Центра и Партия реформ). В начале июня Каллас предложила отправить в отставку семь министров от партии Центра, они были сняты с должностей президентом Эстонии Аларом Карисом. Основанием для принятия такого решения стало то, что представители партии Центра и оппозиционной Консервативной народной партии в парламенте отклонили законопроект о начальном образовании на эстонском языке.
Каллас выразила надежду, что новое правительство сможет принять соответствующий закон, по которому с 2024 г. образование в детских садах и с первого по четвертый класс также станет обязательно вестись на эстонском языке. Распределение министерских постов в новой коалиции планируется в выходные.
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