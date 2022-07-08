В подконтрольной России части Харьковской области ввели военное положение
На подконтрольных России территориях Харьковской области введено военное положение, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу временной гражданской администрации (ВГА).
Соответствующий указ подписал глава ВГА региона Виталий Ганчев. «С целью обеспечения общественного порядка и государственной безопасности главой ВГА Харьковской области на территории <...> введено военное положение», – уточнили в пресс-службе.
В регионе введен комендантский час – передвижения граждан запрещены в период с 20:00 до 6:00.
Ранее Ганчев сообщал, что около 20% Харьковской области находится под контролем Вооруженных сил России. Он отмечал, что ситуация в регионе остается напряженной из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), также существует опасность проникновения диверсионных групп.
Днем 8 июля ВСУ предприняли попытку перехода в контрнаступление в Запорожской области, сообщал замглавы мининформации ДНР Даниил Безсонов. По его словам, оно было отбито союзными войсками. Также член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские военные обстреляли из гранатомета шедший из Крыма грузовой поезд с продовольствием под Мелитополем.
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