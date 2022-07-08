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В подконтрольной России части Харьковской области ввели военное положение

Ведомости

На подконтрольных России территориях Харьковской области введено военное положение, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу временной гражданской администрации (ВГА).

Соответствующий указ подписал глава ВГА региона Виталий Ганчев. «С целью обеспечения общественного порядка и государственной безопасности главой ВГА Харьковской области на территории <...> введено военное положение», – уточнили в пресс-службе.

В регионе введен комендантский час – передвижения граждан запрещены в период с 20:00 до 6:00.

Ранее Ганчев сообщал, что около 20% Харьковской области находится под контролем Вооруженных сил России. Он отмечал, что ситуация в регионе остается напряженной из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), также существует опасность проникновения диверсионных групп.

Днем 8 июля ВСУ предприняли попытку перехода в контрнаступление в Запорожской области, сообщал замглавы мининформации ДНР Даниил Безсонов. По его словам, оно было отбито союзными войсками. Также член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские военные обстреляли из гранатомета шедший из Крыма грузовой поезд с продовольствием под Мелитополем.

Ранее по теме: В ДНР заявили о предотвращении контрнаступления ВСУ в Запорожье

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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