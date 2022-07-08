В подконтрольной России части Харьковской области ввели военное положение

Днем 8 июля ВСУ предприняли попытку перехода в контрнаступление в Запорожской области, сообщал замглавы мининформации ДНР Даниил Безсонов. По его словам, оно было отбито союзными войсками. Также член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские военные обстреляли из гранатомета шедший из Крыма грузовой поезд с продовольствием под Мелитополем.