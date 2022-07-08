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Совбез ООН не продлил работу гуманитарного КПП на границе Сирии и Турции

Ведомости

Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России о продлении работы находящегося на сирийско-турецкой границе КПП «Баб-эль-Хава» для доставки гуманитарной помощи в Сирию, сообщили РИА «Новости».

В проекте резолюции Россия предлагала продлить работу КПП на полгода – до 10 января 2023 г. – с возможностью последующего продления на этот же срок. За принятие проекта проголосовали две страны, против – три, воздержались 10 стран. Для его принятия было необходимо девять голосов.

КПП «Баб-эль-Хава» работает в рамках механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию, срок действия погранпункта заканчивается 10 июля.

В июле 2021 г. за продление действия единственного погранперехода выступили Россия, США, Ирландия и Норвегия. Согласно принятой тогда резолюции Совета Безопасности ООН, одним из условий продления работы КПП было наращивание поставок гумпомощи через линии соприкосновения по территории Сирии, а не из-за границы. Россия ранее указывала, что это условие не выполняется.

Упрощенная доставка гуманитарных грузов в Сирию из соседних государств действует с 2014 г. и продлевается ежегодно. Изначально маршруты проходили через несколько погранпереходов на сирийской границе – через пункты пропуска «Баб-эс-Салям» и «Баб-эль-Хава» из Турции, через иракский «Аль-Ярубия» и пункт «Аль-Рамта» на границе с Иорданией. Работа других погранпереходов была свернута по инициативе Дамаска и Москвы в связи с установлением сирийской армией контроля над территориями.

Гражданская война в Сирии началась в 2011 г., участниками конфликта выступили правительство президента Башара Асада и оппозиция – от умеренной до курдских регионалистов и исламских террористических группировок. В настоящее время большая часть территории Сирии контролируется правительством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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