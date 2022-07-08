Совбез ООН не продлил работу гуманитарного КПП на границе Сирии и Турции

Упрощенная доставка гуманитарных грузов в Сирию из соседних государств действует с 2014 г. и продлевается ежегодно. Изначально маршруты проходили через несколько погранпереходов на сирийской границе – через пункты пропуска «Баб-эс-Салям» и «Баб-эль-Хава» из Турции, через иракский «Аль-Ярубия» и пункт «Аль-Рамта» на границе с Иорданией. Работа других погранпереходов была свернута по инициативе Дамаска и Москвы в связи с установлением сирийской армией контроля над территориями.