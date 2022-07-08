Совбез ООН не продлил работу гуманитарного КПП на границе Сирии и Турции
Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России о продлении работы находящегося на сирийско-турецкой границе КПП «Баб-эль-Хава» для доставки гуманитарной помощи в Сирию, сообщили РИА «Новости».
В проекте резолюции Россия предлагала продлить работу КПП на полгода – до 10 января 2023 г. – с возможностью последующего продления на этот же срок. За принятие проекта проголосовали две страны, против – три, воздержались 10 стран. Для его принятия было необходимо девять голосов.
КПП «Баб-эль-Хава» работает в рамках механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию, срок действия погранпункта заканчивается 10 июля.
В июле 2021 г. за продление действия единственного погранперехода выступили Россия, США, Ирландия и Норвегия. Согласно принятой тогда резолюции Совета Безопасности ООН, одним из условий продления работы КПП было наращивание поставок гумпомощи через линии соприкосновения по территории Сирии, а не из-за границы. Россия ранее указывала, что это условие не выполняется.
Упрощенная доставка гуманитарных грузов в Сирию из соседних государств действует с 2014 г. и продлевается ежегодно. Изначально маршруты проходили через несколько погранпереходов на сирийской границе – через пункты пропуска «Баб-эс-Салям» и «Баб-эль-Хава» из Турции, через иракский «Аль-Ярубия» и пункт «Аль-Рамта» на границе с Иорданией. Работа других погранпереходов была свернута по инициативе Дамаска и Москвы в связи с установлением сирийской армией контроля над территориями.
Гражданская война в Сирии началась в 2011 г., участниками конфликта выступили правительство президента Башара Асада и оппозиция – от умеренной до курдских регионалистов и исламских террористических группировок. В настоящее время большая часть территории Сирии контролируется правительством.
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