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Политика

Захарова сравнила заявление экс-президента Польши с рассуждениями Чикатило

Ведомости

Слова экс-президента Польши, лауреата Нобелевской премии мира Леха Валенсы о необходимости «расчленения» России — это рассуждения в стиле серийного убийцы Андрея Чикатило, написала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Рассуждения в стиле маньяка, украинского националиста Чикатило, который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал «жить как в Польше», — написала Захарова.

Нкануне Валенса призвал Запад «освободить» не только Украину, но и Россию. Политик предложил либо «расчленить» страну, которую он считает имперской, либо изменить политический строй, либо «вернуть ее к населению менее 50 млн человек».

В марте президент Владимир Путин заявил, что Западу не нужна сильная и суверенная Россия. «Они не простят нам ни нашего самостоятельного курса, ни того, что мы отстаиваем свои национальные интересы», — сказал Путин на совещании по экономической поддержке регионов. Глава государства тогда подчеркнул, что Запад желает разрушить Россию, пытаясь расколоть общество и спровоцировать гражданское противостояние.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных