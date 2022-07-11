Захарова сравнила заявление экс-президента Польши с рассуждениями Чикатило
Слова экс-президента Польши, лауреата Нобелевской премии мира Леха Валенсы о необходимости «расчленения» России — это рассуждения в стиле серийного убийцы Андрея Чикатило, написала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Рассуждения в стиле маньяка, украинского националиста Чикатило, который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал «жить как в Польше», — написала Захарова.
Нкануне Валенса призвал Запад «освободить» не только Украину, но и Россию. Политик предложил либо «расчленить» страну, которую он считает имперской, либо изменить политический строй, либо «вернуть ее к населению менее 50 млн человек».
В марте президент Владимир Путин заявил, что Западу не нужна сильная и суверенная Россия. «Они не простят нам ни нашего самостоятельного курса, ни того, что мы отстаиваем свои национальные интересы», — сказал Путин на совещании по экономической поддержке регионов. Глава государства тогда подчеркнул, что Запад желает разрушить Россию, пытаясь расколоть общество и спровоцировать гражданское противостояние.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.