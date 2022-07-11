Захарова сравнила заявление экс-президента Польши с рассуждениями Чикатило

В марте президент Владимир Путин заявил, что Западу не нужна сильная и суверенная Россия. «Они не простят нам ни нашего самостоятельного курса, ни того, что мы отстаиваем свои национальные интересы», — сказал Путин на совещании по экономической поддержке регионов. Глава государства тогда подчеркнул, что Запад желает разрушить Россию, пытаясь расколоть общество и спровоцировать гражданское противостояние.