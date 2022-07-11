Зеленский внес законопроект об особом статусе для поляков

«Сегодня в этом можно видеть ситуацию, противоположную той (79 лет назад), когда от поляков пытались избавиться любой ценой, в том числе отбирая у них жизнь. Сегодня Украина этим шагом, жестом президента дает символическое приглашение, говоря: "Вы тут на особых правах, приветствуем"», — отметил Дуда (цитата по ТАСС).