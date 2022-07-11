Зеленский внес законопроект об особом статусе для поляков
Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса, сообщил президент республики Анджей Дуда. Об этом глава государства объявил в День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против поляков 79 лет назад.
«Сегодня в этом можно видеть ситуацию, противоположную той (79 лет назад), когда от поляков пытались избавиться любой ценой, в том числе отбирая у них жизнь. Сегодня Украина этим шагом, жестом президента дает символическое приглашение, говоря: "Вы тут на особых правах, приветствуем"», — отметил Дуда (цитата по ТАСС).
Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что нынешняя ситуация «невольно заставила Украину и Польшу забыть споры по поводу общего прошлого». Украинский президент ранее анонсировал принятие законопроекта о расширенных возможностях для граждан Польши на Украине.
Волынская резня — это массовые убийства поляков, совершавшиеся в 1943-1947 гг. украинскими националистами из формирований ОУН-УПА (запрещены на территории России). Подразделения атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали главным образом женщины, дети и старики. В 2016 г. сейм республики учредил 11 июля Национальный день памяти жертв геноцида.
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