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Зеленский внес законопроект об особом статусе для поляков

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса, сообщил президент республики Анджей Дуда. Об этом глава государства объявил в День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против поляков 79 лет назад.

«Сегодня в этом можно видеть ситуацию, противоположную той (79 лет назад), когда от поляков пытались избавиться любой ценой, в том числе отбирая у них жизнь. Сегодня Украина этим шагом, жестом президента дает символическое приглашение, говоря: "Вы тут на особых правах, приветствуем"», — отметил Дуда (цитата по ТАСС).

Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что нынешняя ситуация «невольно заставила Украину и Польшу забыть споры по поводу общего прошлого». Украинский президент ранее анонсировал принятие законопроекта о расширенных возможностях для граждан Польши на Украине.

Волынская резня — это массовые убийства поляков, совершавшиеся в 1943-1947 гг. украинскими националистами из формирований ОУН-УПА (запрещены на территории России). Подразделения атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали главным образом женщины, дети и старики. В 2016 г. сейм республики учредил 11 июля Национальный день памяти жертв геноцида.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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