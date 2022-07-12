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Политика

В Кремле подтвердили поездку Путина в Иран

Ведомости

Президент России Владимир Путин 19 июля поедет с визитом в Тегеран, где встретится с лидерами Ирана и Турции Эбрахимом Раиси и Реджепом Эрдоганом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Действительно, готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств гарантов астанинского процесса, как известно, процесса по содействую сирийскому урегулированию. И действительно будет встреча Путина, Раиси и Эрдогана. Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоятся и двусторонние. Собственно, вчера мы сообщали о предстоящих контактах на высшем уровне между Путиным и Эрдоганом — вот эта встреча как раз тоже пройдет там», — рассказал Песков. Он уточнил, что встречи пройдут 19 июля.

До этого агентство Mehr сообщило, что на следующей неделе Путин приедет в Иран с визитом. В конце июня Путин и Раиси встречались лично во время Каспийского саммита в Ашхабаде.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что, по информации США, Иран якобы планирует передать России несколько сотен беспилотников, в том числе способные нести вооружения. Также Иран планирует обучить российских военных применять их.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных