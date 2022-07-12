В Кремле подтвердили поездку Путина в Иран

«Действительно, готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств гарантов астанинского процесса, как известно, процесса по содействую сирийскому урегулированию. И действительно будет встреча Путина, Раиси и Эрдогана. Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоятся и двусторонние. Собственно, вчера мы сообщали о предстоящих контактах на высшем уровне между Путиным и Эрдоганом — вот эта встреча как раз тоже пройдет там», — рассказал Песков. Он уточнил, что встречи пройдут 19 июля.