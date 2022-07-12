В Кремле подтвердили поездку Путина в Иран
Президент России Владимир Путин 19 июля поедет с визитом в Тегеран, где встретится с лидерами Ирана и Турции Эбрахимом Раиси и Реджепом Эрдоганом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Действительно, готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств гарантов астанинского процесса, как известно, процесса по содействую сирийскому урегулированию. И действительно будет встреча Путина, Раиси и Эрдогана. Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоятся и двусторонние. Собственно, вчера мы сообщали о предстоящих контактах на высшем уровне между Путиным и Эрдоганом — вот эта встреча как раз тоже пройдет там», — рассказал Песков. Он уточнил, что встречи пройдут 19 июля.
До этого агентство Mehr сообщило, что на следующей неделе Путин приедет в Иран с визитом. В конце июня Путин и Раиси встречались лично во время Каспийского саммита в Ашхабаде.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что, по информации США, Иран якобы планирует передать России несколько сотен беспилотников, в том числе способные нести вооружения. Также Иран планирует обучить российских военных применять их.
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