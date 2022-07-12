В Турции сообщили о переговорах по зерну с Россией, Украиной и ООН
Представители России, Украины, Турции и ООН 13 июля проведут переговоры по ситуации с ввозом зерна, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.
«Военные делегации министерств обороны Турции, Российской Федерации и Украины и делегация ООН проведут переговоры в Стамбуле завтра», — рассказал Акар (цитата по «РИА Новости»).
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Россия, Украина, Турция и ООН обсуждают механизм создания «зернового коридора» в Черном море. Такой коридор нужен, чтобы безопасно вывозить зерно с соблюдением интересов Москвы и Киева. 3 июня президент России Владимир Путин заявил, что зерновые можно вывезти из Украины по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых — через территорию Белоруссии. Также зерно можно вывезти через подконтрольные Украине порты после их разминирования.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения, поскольку Украина сама заминировала свои порты, через которые могло бы поставляться оставшееся в стране зерно.
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