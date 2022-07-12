В Турции сообщили о переговорах по зерну с Россией, Украиной и ООН

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Россия, Украина, Турция и ООН обсуждают механизм создания «зернового коридора» в Черном море. Такой коридор нужен, чтобы безопасно вывозить зерно с соблюдением интересов Москвы и Киева. 3 июня президент России Владимир Путин заявил, что зерновые можно вывезти из Украины по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых — через территорию Белоруссии. Также зерно можно вывезти через подконтрольные Украине порты после их разминирования.