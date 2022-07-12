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В Турции сообщили о переговорах по зерну с Россией, Украиной и ООН

Ведомости

Представители России, Украины, Турции и ООН 13 июля проведут переговоры по ситуации с ввозом зерна, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Военные делегации министерств обороны Турции, Российской Федерации и Украины и делегация ООН проведут переговоры в Стамбуле завтра», — рассказал Акар (цитата по «РИА Новости»).

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Россия, Украина, Турция и ООН обсуждают механизм создания «зернового коридора» в Черном море. Такой коридор нужен, чтобы безопасно вывозить зерно с соблюдением интересов Москвы и Киева. 3 июня президент России Владимир Путин заявил, что зерновые можно вывезти из Украины по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых — через территорию Белоруссии. Также зерно можно вывезти через подконтрольные Украине порты после их разминирования. 

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения, поскольку Украина сама заминировала свои порты, через которые могло бы поставляться оставшееся в стране зерно.

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Ранее по теме: Невывезенного украинского зерна гораздо меньше, чем заявляют на Западе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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