В Запорожье назвали удары ВСУ по Энергодару опасными для всей Европы

Удары украинских военных по Энергодару подвергают опасности не только страну, но и всю Европу, написал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, сегодня было зарегистрировано четыре прилета со стороны Украины.