В Запорожье назвали удары ВСУ по Энергодару опасными для всей Европы
Удары украинских военных по Энергодару подвергают опасности не только страну, но и всю Европу, написал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, сегодня было зарегистрировано четыре прилета со стороны Украины.
«Обстрелам подвержены объекты гражданской инфраструктуры, жилые массивы. Разрывы происходят в непосредственной близости от объектов инфраструктуры Запорожской АЭС, что создает угрозу возникновения внештатных, в том числе техногенных и аварийных, ситуаций», — написал Балицкий.
Он подчеркнул, что если авария затронет непосредственно инженерную или иную инфраструктуру Запорожской АЭС, то опасность будет грозить всей Европе. Удары наносятся как артиллерией с другой стороны Днепра, так и ударными беспилотными летательными аппаратами, добавил он.
Днем 8 июля ВСУ предприняли попытку перехода в контрнаступление в Запорожской области, сообщал замглавы мининформации ДНР Даниил Безсонов. По его словам, оно было отбито союзными войсками. Также член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские военные обстреляли из гранатомета шедший из Крыма грузовой поезд с продовольствием под Мелитополем.
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