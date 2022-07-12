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В Запорожье назвали удары ВСУ по Энергодару опасными для всей Европы

Ведомости

Удары украинских военных по Энергодару подвергают опасности не только страну, но и всю Европу, написал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, сегодня было зарегистрировано четыре прилета со стороны Украины. 

«Обстрелам подвержены объекты гражданской инфраструктуры, жилые массивы. Разрывы происходят в непосредственной близости от объектов инфраструктуры Запорожской АЭС, что создает угрозу возникновения внештатных, в том числе техногенных и аварийных, ситуаций», — написал Балицкий.

Он подчеркнул, что если авария затронет непосредственно инженерную или иную инфраструктуру Запорожской АЭС, то опасность будет грозить всей Европе. Удары наносятся как артиллерией с другой стороны Днепра, так и ударными беспилотными летательными аппаратами, добавил он.

Днем 8 июля ВСУ предприняли попытку перехода в контрнаступление в Запорожской области, сообщал замглавы мининформации ДНР Даниил Безсонов. По его словам, оно было отбито союзными войсками. Также член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские военные обстреляли из гранатомета шедший из Крыма грузовой поезд с продовольствием под Мелитополем.

Ранее по теме: ВГА Энергодара сообщила об ударах беспилотников рядом с Запорожской АЭС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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