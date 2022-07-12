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Украина сообщила о первых обращениях россиян за визами

Ведомости

За последнее время 10 граждан России обратились за украинскими визами, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко изданию «Страна». 

«Шесть — на краткосрочные визы и четыре — на долгосрочные, с целью воссоединения с семьей», — сказал он. 

7 июля глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ни один гражданин России не подал заявку на получение визы после введения Украиной визового режима.  «За это время было больше 100 звонков в МИД, посольства Украины в разных странах от граждан России с просьбой разъяснить правила въезда, как получить визу, что для этого нужно, но, собственно, ни одной заявки не было», — отметил он. 

Украина ввела визовый режим с Россией с 1 июля. Президент страны Владимир Зеленский отмечал, что это решение принято «в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных