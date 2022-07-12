Украина сообщила о первых обращениях россиян за визами

7 июля глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ни один гражданин России не подал заявку на получение визы после введения Украиной визового режима. «За это время было больше 100 звонков в МИД, посольства Украины в разных странах от граждан России с просьбой разъяснить правила въезда, как получить визу, что для этого нужно, но, собственно, ни одной заявки не было», — отметил он.