В ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ, который вносит поправки в Уголовно-исполнительный кодекс республики, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Народного совета ДНР. Теперь мораторий на исполнение смертных приговоров в республике снят.
«Закон Донецкой народной республики «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой народной республики». Отменен мораторий на исполнение смертных приговоров», — заявили в совете.
Парламент ДНР 8 июля принял решение отменить мораторий на смертную казнь. Сделано это было «ввиду необходимости защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов ДНР в существующей на сегодняшний день военно-политической обстановке». Смертная казнь будет служить сдерживающим фактором совершения особо тяжких преступлений, убеждена председатель комитета Народного совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина.
9 июня Верховный суд ДНР приговорил гражданина Марокко Ибрагима Саадуна и граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера к смертной казни. Они признались в нарушении ст. 232 Уголовного кодекса ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Следствие утверждало, что британцы и марокканец за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.