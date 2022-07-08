Парламент ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров
Народный совет Донецкой народной республики (ДНР) отменил мораторий на исполнение смертных приговоров, сообщает пресс-служба парламента республики в своем Telegram-канале.
«Учитывая, что исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, а также за отдельные преступления, совершенные в военное время или в боевой обстановке, ввиду необходимости защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов ДНР в существующей на сегодняшний день военно-политической обстановке проектом закона предлагается признать утратившей силу ч. 9 ст. 202 Уголовно-исполнительного кодекса», — заявила председатель комитета Народного совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина.
По ее словам, возможность практического применения исключительной меры наказания – смертной казни – будет служить сдерживающим фактором совершения особо тяжких преступлений.
9 июня Верховный суд ДНР приговорил гражданина Марокко Ибрагима Саадуна и граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера к смертной казни. Они признались в нарушении ст. 232 Уголовного кодекса ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Следствие утверждало, что британцы и марокканец за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.
После этого Великобритания направила Москве ноту по поводу приговоренных к смерти в республике британцев. Российская сторона посоветовала представителям королевства обращаться напрямую в ДНР. Позже власти республики предъявили обвинение еще двум британским наемникам – Дилану Хилли и Эндрю Хиллу. Им инкриминируется совершение преступлений по тем же статьям Уголовного кодекса ДНР, по каким ранее к смертной казни были приговорены Саадун, Аслин и Пиннер.
Защита Аслина и Саадуна обжаловала приговоры. Как пояснила адвокат последнего Елена Веснина, жалоба приостанавливает вступление приговора в силу.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.