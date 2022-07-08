Парламент ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров

«Учитывая, что исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, а также за отдельные преступления, совершенные в военное время или в боевой обстановке, ввиду необходимости защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов ДНР в существующей на сегодняшний день военно-политической обстановке проектом закона предлагается признать утратившей силу ч. 9 ст. 202 Уголовно-исполнительного кодекса», — заявила председатель комитета Народного совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина.