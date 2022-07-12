СВР обвинила Польшу в скрытой экспансии на Украину
Польша готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, прикрывая свои планы по захвату западной части страны, сообщает Служба внешней разведки (СВР) России.
«Акцент предложено сделать на создании образа "коллективного участия" всех европейских соседей Украины в делах Киева. Для этого Варшава готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, таким образом прикрыться ими для реализации собственных планов», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
В Варшаве не замечают, что ее «тайные» амбиции и комплексы уже многие годы служат источником насмешек и раздражения ее «покровителей», отметили в СВР.
В конце июня глава службы Сергей Нарышкин заявил, что руководство Польши уже приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины. По информации СВР, план Польши будут вынуждены поддержать США и Великобритания. «У Вашингтона и Лондона не останется иного выбора, кроме как проявить безоговорочную солидарность с союзником, готовым решительно отстаивать интересы Запада на Украине», - отметили в службе.
Нарышкин также отмечал, что власти Польши и США разрабатывают планы по установлению военно-политического контроля Варшавы над ее «историческими владениями» на Украине. По его словам, на первом этапе «воссоединения» польские войска должны войти в западные области Украины якобы для защиты от российской агрессии.
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