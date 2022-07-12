СВР обвинила Польшу в скрытой экспансии на Украину

«Акцент предложено сделать на создании образа "коллективного участия" всех европейских соседей Украины в делах Киева. Для этого Варшава готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, таким образом прикрыться ими для реализации собственных планов», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).