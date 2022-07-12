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Политика

СВР обвинила Польшу в скрытой экспансии на Украину

Ведомости

Польша готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, прикрывая свои планы по захвату западной части страны, сообщает Служба внешней разведки (СВР) России. 

«Акцент предложено сделать на создании образа "коллективного участия" всех европейских соседей Украины в делах Киева. Для этого Варшава готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, таким образом прикрыться ими для реализации собственных планов», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

В Варшаве не замечают, что ее «тайные» амбиции и комплексы уже многие годы служат источником насмешек и раздражения ее «покровителей», отметили в СВР.

В конце июня глава службы Сергей Нарышкин заявил, что руководство Польши уже приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины. По информации СВР, план Польши будут вынуждены поддержать США и Великобритания. «У Вашингтона и Лондона не останется иного выбора, кроме как проявить безоговорочную солидарность с союзником, готовым решительно отстаивать интересы Запада на Украине», - отметили в службе.

Нарышкин также отмечал, что власти Польши и США разрабатывают планы по установлению военно-политического контроля Варшавы над ее «историческими владениями» на Украине. По его словам, на первом этапе «воссоединения» польские войска должны войти в западные области Украины якобы для защиты от российской агрессии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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