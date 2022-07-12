МИД ДНР: республика ведет с КНДР переговоры о признании
Донецкая народная республика ведет переговоры о ее признании с КНДР, уже состоялось несколько рабочих встреч, заявила во вторник глава МИД ДНР Наталья Никонорова, выступая в представительстве республики в России.
«Насчет Корейской Народно-Демократической Республики. У нас было несколько рабочих встреч с послом этого государства в Москве [Син Хон Чхолем], мы ведем диалог по этому вопросу», - отметила Никонорова (цитата по ТАСС).
По ее словам, республика также ведет переговоры с Сирией. «Буквально в скором времени мы надеемся, что установим дипломатические отношения. Процесс идет», - заключила дипломат.
29 июня агентство SANA сообщило, что власти Сирии объявили о признании независимости и суверенитета ЛНР и ДНР. В МИДе страны рассказали, что состоятся контакты с обеими республиками, чтобы наметить пути сотрудничества, в том числе налаживание дипотношений.
РФ признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля этого года, 25 февраля такое решение приняла частично признанная Абхазия. В июне 2014 г. независимость республик признала частично признанная Южная Осетия.
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