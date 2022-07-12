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МИД ДНР: республика ведет с КНДР переговоры о признании

Ведомости

Донецкая народная республика ведет переговоры о ее признании с КНДР, уже состоялось несколько рабочих встреч, заявила во вторник глава МИД ДНР Наталья Никонорова, выступая в представительстве республики в России.

«Насчет Корейской Народно-Демократической Республики. У нас было несколько рабочих встреч с послом этого государства в Москве [Син Хон Чхолем], мы ведем диалог по этому вопросу», - отметила Никонорова (цитата по ТАСС). 

По ее словам, республика также ведет переговоры с Сирией. «Буквально в скором времени мы надеемся, что установим дипломатические отношения. Процесс идет», - заключила дипломат.

29 июня агентство SANA сообщило, что власти Сирии объявили о признании независимости и суверенитета ЛНР и ДНР. В МИДе страны рассказали, что состоятся контакты с обеими республиками, чтобы наметить пути сотрудничества, в том числе налаживание дипотношений.

РФ признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля этого года, 25 февраля такое решение приняла частично признанная Абхазия. В июне 2014 г. независимость республик признала частично признанная Южная Осетия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных