Евросоюз изучает возможность выделения Украине дополнительных €500 млн

Ранее сегодня совет ЕС одобрил предоставление Украине кредита в 1 млрд евро в рамках программы экстренной макрофинансовой помощи стране. 18 мая Еврокомиссия сообщила о подготовке экстренной программы макрофинансового кредитования Украины на сумму 9 млрд евро под гарантии ЕС до конца 2022 г. Одобренный сегодня кредит станет первым траншем по программе.