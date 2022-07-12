Евросоюз изучает возможность выделения Украине дополнительных €500 млн
ЕС прорабатывает вопрос о выделении дополнительных €500 млн из Европейского фонда на поставки вооружений на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на генсека внешнеполитической службы Евросоюза Стефано Санино.
«Мы изучаем выделение Украине дополнительно €500 млн на поставки оружия, таким образом общее финансирование достигнет €2,5 млрд», — сказал Санино на заседании комитета Европарламента по иностранным делам.
Ранее сегодня совет ЕС одобрил предоставление Украине кредита в 1 млрд евро в рамках программы экстренной макрофинансовой помощи стране. 18 мая Еврокомиссия сообщила о подготовке экстренной программы макрофинансового кредитования Украины на сумму 9 млрд евро под гарантии ЕС до конца 2022 г. Одобренный сегодня кредит станет первым траншем по программе.
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