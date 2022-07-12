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В ГУР Украины заявили о подготовке к контрнаступлению

Ведомости

Украинские разведчики готовятся к выполнению задачи, поставленной президентом страны Владимиром Зеленским по освобождению юга Украины, заявил представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны страны Вадим Скибицкий. 

«Мы не просто готовимся, мы ведем разведку. Наша основная задача — раскрыть планы, намерения, места дислокации РФ, чтобы генштаб мог спланировать соответствующие действия сил обороны», — отметил Скибицкий (цитата по «РИА Новости).

По его словам, многое будет зависеть от помощи, которую Украине предоставляют, а также от потенциала, который накапливается для проведения более активных контрнаступательных действий. 

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что Зеленский отдал приказ разработать план взятия под контроль южных территорий страны, которые сейчас заняты российскими войсками. Резников отметил, что численность вооруженных сил Украины достигает 700 000 человек, в общей сложности к участию в боевых действиях может быть привлечено около 1 млн человек вместе с Нацгвардией Украины, полицией и пограничниками.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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