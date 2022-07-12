В ГУР Украины заявили о подготовке к контрнаступлению

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что Зеленский отдал приказ разработать план взятия под контроль южных территорий страны, которые сейчас заняты российскими войсками. Резников отметил, что численность вооруженных сил Украины достигает 700 000 человек, в общей сложности к участию в боевых действиях может быть привлечено около 1 млн человек вместе с Нацгвардией Украины, полицией и пограничниками.