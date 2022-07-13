В МИДе заявили о планах создать рейтинговое агентство из-за «предвзятости»
В России создадут независимую рейтинговую организацию, поскольку западные агентства дают предвзятые оценки экономического положения России и выполняют политический заказ. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
«Последние события наглядно продемонстрировали, что так называемые "независимые" рейтинговые агентства стран Запада крайне предвзяты в своих оценках. По сути, эти структуры выполняют политический заказ, четко следуя генеральной линии руководства своих государств», — заявил Биричевский.
Он добавил, что создание независимой рейтинговой организации, которая отличалась бы объективными данными об экономике и компаниях России, «давно востребовано». Дипломат отметил, что проработка вопроса уже ведется «со многими партнерами, в том числе в многосторонних форматах».
После начала спецоперации России на Украине рейтинговые агентства S&P, Fitch Group и Moody's сообщили о приостановке деятельности в России. В начале июня МИД РФ ввел санкции против еще 61 гражданина США. В список в том числе попали главы рейтинговых организаций S&P, Fitch Group и Moody's.
27 июня компания Moody's сообщила, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам, не выплатив 100 млн долларов по своему внешнему долгу. Тогда же о дефолте по суверенным еврооблигациям заявило агентство Bloomberg. С такой оценкой не согласились в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что платеж по еврооблигациям был совершен в мае. Он отметил, что тот факт, что платежи не дошли до получателей из-за санкций, не является основанием, чтобы объявить дефолт.
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