Песков опроверг информацию о дефолте России по еврооблигациям

По его словам, утверждения о дефолте России также абсолютно неправомерны, потому что в мае был совершен платеж в валюте. «А тот факт, что Евроклир удержал эти деньги, не довел их до получателей, — это уже не наша проблема. В данном случае здесь никаких оснований называть эту ситуацию дефолтом нет», — подчеркнул он.