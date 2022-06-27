Песков опроверг информацию о дефолте России по еврооблигациям
Кремль не согласен с информацией Bloomberg, что в России наступил дефолт из-за невыполнения обязательств по суверенному долгу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что ему неизвестно, делает ли Россия какие-то шаги по возврату замороженных резервов ЦБ и начались ли судебные процедуры. «Разумеется, мы анализируем ситуацию. Наша позиция хорошо известна по резервам. Они заблокированы незаконно. Любые попытки каким-то образом использовать эти резервы также будут незаконны и, по сути говоря, будут означать прямое воровство», — заявил он.
По его словам, утверждения о дефолте России также абсолютно неправомерны, потому что в мае был совершен платеж в валюте. «А тот факт, что Евроклир удержал эти деньги, не довел их до получателей, — это уже не наша проблема. В данном случае здесь никаких оснований называть эту ситуацию дефолтом нет», — подчеркнул он.
Накануне Bloomberg сообщил, что в России вечером 26 июня произойдет дефолт по суверенному долгу страны – 26 июня заканчивается льготный период по выплате $100 млн по еврооблигациям. Издание отметило, что обычно о дефолте объявляют международные рейтинговые агентства, однако они из-за санкций отозвали рейтинги российских компаний.
22 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Минфин должен исполнять свои обязательства по гособлигациям в рублях в сумме, эквивалентной их стоимости в иностранной валюте. Деньги будут перечислять в Национальный расчетный депозитарий на счета типа «И». Для получения выплат иностранным держателям нужно будет предоставить в правительство документы о владельце бумаг, а также дать письменный отказ от претензий к эмитенту по выплате.
23 и 24 июня Минфин сообщал о выплатах по еврооблигациям по новой схеме. 23 июня министерство перечислило в НРД купонный доход по гособлигациям со сроком погашения в 2027 и 2047 гг. на сумму 12,51 млрд руб., а 24 июня – купон по облигациям со сроком погашения в 2028 г. на сумму 8,5 млрд руб.
Ранее российские власти неоднократно опровергали возможность дефолта России по гособлигациям. Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что зарубежные страны, принявшие решение заморозить активы российского Центробанка и правительства, намеревались таким образом создать в России искусственный дефолт. У страны есть необходимый объем средств для обслуживания обязательств, подчеркивал он.