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Финансы

Песков опроверг информацию о дефолте России по еврооблигациям

Ведомости

Кремль не согласен с информацией Bloomberg, что в России наступил дефолт из-за невыполнения обязательств по суверенному долгу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что ему неизвестно, делает ли Россия какие-то шаги по возврату замороженных резервов ЦБ и начались ли судебные процедуры. «Разумеется, мы анализируем ситуацию. Наша позиция хорошо известна по резервам. Они заблокированы незаконно. Любые попытки каким-то образом использовать эти резервы также будут незаконны и, по сути говоря, будут означать прямое воровство», — заявил он.

По его словам, утверждения о дефолте России также абсолютно неправомерны, потому что в мае был совершен платеж в валюте. «А тот факт, что Евроклир удержал эти деньги, не довел их до получателей, — это уже не наша проблема. В данном случае здесь никаких оснований называть эту ситуацию дефолтом нет», — подчеркнул он.

Накануне Bloomberg сообщил, что в России вечером 26 июня произойдет дефолт по суверенному долгу страны – 26 июня заканчивается льготный период по выплате $100 млн по еврооблигациям. Издание отметило, что обычно о дефолте объявляют международные рейтинговые агентства, однако они из-за санкций отозвали рейтинги российских компаний.

22 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Минфин должен исполнять свои обязательства по гособлигациям в рублях в сумме, эквивалентной их стоимости в иностранной валюте. Деньги будут перечислять в Национальный расчетный депозитарий на счета типа «И». Для получения выплат иностранным держателям нужно будет предоставить в правительство документы о владельце бумаг, а также дать письменный отказ от претензий к эмитенту по выплате.

23 и 24 июня Минфин сообщал о выплатах по еврооблигациям по новой схеме. 23 июня министерство перечислило в НРД купонный доход по гособлигациям со сроком погашения в 2027 и 2047 гг. на сумму 12,51 млрд руб., а 24 июня – купон по облигациям со сроком погашения в 2028 г. на сумму 8,5 млрд руб.

Ранее российские власти неоднократно опровергали возможность дефолта России по гособлигациям. Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что зарубежные страны, принявшие решение заморозить активы российского Центробанка и правительства, намеревались таким образом создать в России искусственный дефолт. У страны есть необходимый объем средств для обслуживания обязательств, подчеркивал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных