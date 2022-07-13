Президент Шри-Ланки покинул страну
Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса, его жена и два телохранителя ранним утром в среду, 13 июля, покинули страну на самолете местных военно-воздушных сил. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на сотрудника иммиграционной службы. По данным издания, президент отправился на Мальдивы.
Ранее Раджапакса известил премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе о готовности уйти в отставку 13 июля после того, как демонстранты ворвались в резиденции президента и премьер-министра. Викрамасингхе заявил, что покинет свой пост, как только будет сформировано новое правительство.
Протесты на Шри-Ланке продолжаются с апреля из-за тяжелого экономического кризиса, возникшего из-за сокращения количества туристов в период пандемии. 12 апреля впервые за всю историю страны власти объявили дефолт по внешнему долгу, который составляет $51 млрд, из-за нехватки валютных резервов. В результате местные жители, недовольные условиями жизни, нехваткой бензина и продовольствия, вышли на улицы.
9 июля протестующие ворвались в резиденцию президента. CNBC отмечает, что обещанные отставки не положили конец кризису: демонстранты заявили, что будут занимать правительственные здания до тех пор, пока с постов не уйдет высшее руководство страны. В итоге под давлением президент Готабайя Раджапакса ушел в отставку и покинул Шри-Ланку.
Нового президента парламент собирается избрать 20 июля. До тех пор обязанности президента будет исполнять премьер-министр страны Ранила Викрамасингхе. Пока что законодатели не определились, кто войдет в новый состав правительства. Отмечается, что вновь избранный президент будут занимать пост весь оставшийся срок полномочий Раджапаксы, который заканчивается в 2024 г.
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