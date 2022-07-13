Президент Шри-Ланки покинул страну

9 июля протестующие ворвались в резиденцию президента. CNBC отмечает, что обещанные отставки не положили конец кризису: демонстранты заявили, что будут занимать правительственные здания до тех пор, пока с постов не уйдет высшее руководство страны. В итоге под давлением президент Готабайя Раджапакса ушел в отставку и покинул Шри-Ланку.