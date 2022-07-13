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Глава ДНР заявил об отсутствии даты исполнения смертного приговора наемникам

Ведомости

Законодательство Донецкой народной республики (ДНР) не предусматривает конкретную дату исполнения приговора для ранее осужденных наемников, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

«Законодательством ДНР не предусмотрено конкретной даты исполнения, то есть здесь исполнительная служба руководствуется своими внутренними решениями, исполнение приговора непублично и не подлежит огласке», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Также Пушилин отметил, что представители власти Соединенных Штатов не обращались к властям ДНР по поводу американских наемников, ранее попавших в плен. Вероятно, речь идет об Александре Дрюке и Энди Хьюне. Ранее глава ДНР рассказал, что приговоренные к смертной казни наемники могут быть расстреляны, если их апелляции отклонит суд.

12 июля Пушилин подписал указ, который вносит поправки в Уголовно-исполнительный кодекс республики – эти поправки снимают мораторий на исполнение смертных приговоров в ДНР. Ранее решение о снятии моратория принял парламент республики «ввиду необходимости защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов ДНР в существующей на сегодняшний день военно-политической обстановке».

9 июня Верховный суд ДНР приговорил гражданина Марокко Ибрагима Саадуна и граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера к смертной казни. Они признались в нарушении ст. 232 Уголовного кодекса ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Следствие утверждало, что британцы и марокканец за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.

Власти республики предъявили обвинение еще двум британским наемникам – Дилану Хилли и Эндрю Хиллу. Им инкриминируется совершение преступлений по тем же статьям Уголовного кодекса ДНР, по каким ранее к смертной казни были приговорены Саадун, Аслин и Пиннер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных