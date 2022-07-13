Глава ДНР заявил об отсутствии даты исполнения смертного приговора наемникам
Законодательство Донецкой народной республики (ДНР) не предусматривает конкретную дату исполнения приговора для ранее осужденных наемников, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».
«Законодательством ДНР не предусмотрено конкретной даты исполнения, то есть здесь исполнительная служба руководствуется своими внутренними решениями, исполнение приговора непублично и не подлежит огласке», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Также Пушилин отметил, что представители власти Соединенных Штатов не обращались к властям ДНР по поводу американских наемников, ранее попавших в плен. Вероятно, речь идет об Александре Дрюке и Энди Хьюне. Ранее глава ДНР рассказал, что приговоренные к смертной казни наемники могут быть расстреляны, если их апелляции отклонит суд.
12 июля Пушилин подписал указ, который вносит поправки в Уголовно-исполнительный кодекс республики – эти поправки снимают мораторий на исполнение смертных приговоров в ДНР. Ранее решение о снятии моратория принял парламент республики «ввиду необходимости защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов ДНР в существующей на сегодняшний день военно-политической обстановке».
9 июня Верховный суд ДНР приговорил гражданина Марокко Ибрагима Саадуна и граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера к смертной казни. Они признались в нарушении ст. 232 Уголовного кодекса ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Следствие утверждало, что британцы и марокканец за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.
Власти республики предъявили обвинение еще двум британским наемникам – Дилану Хилли и Эндрю Хиллу. Им инкриминируется совершение преступлений по тем же статьям Уголовного кодекса ДНР, по каким ранее к смертной казни были приговорены Саадун, Аслин и Пиннер.
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