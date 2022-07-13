Глава ДНР заявил об отсутствии даты исполнения смертного приговора наемникам

Также Пушилин отметил, что представители власти Соединенных Штатов не обращались к властям ДНР по поводу американских наемников, ранее попавших в плен. Вероятно, речь идет об Александре Дрюке и Энди Хьюне. Ранее глава ДНР рассказал, что приговоренные к смертной казни наемники могут быть расстреляны, если их апелляции отклонит суд.