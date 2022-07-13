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Песков: работа по вывозу зерна из украинских портов ведется по линии военных

Ведомости

Кремль не комментирует переговоры по теме экспорта украинского зерна, работа по этому вопросу ведется по линии военных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Работа ведется. Она ведется по линии военных, и информация будет предоставляться оттуда по мере необходимости», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сегодня глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина и Россия находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по вопросу экспорта зерна. «Мы находимся в завершающей фазе, и сейчас все зависит от России. Если они действительно захотят, скоро начнется экспорт зерна», — отметил дипломат. Накануне министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что представители России, Украины, Турции и ООН 13 июля проведут переговоры по ситуации с ввозом зерна.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщал, что Россия, Украина, Турция и ООН обсуждают механизм создания «зернового коридора» в Черном море. Такой коридор нужен, чтобы безопасно вывозить зерно с соблюдением интересов Москвы и Киева. 3 июня президент России Владимир Путин заявил, что зерновые можно вывезти из Украины по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых — через территорию Белоруссии. Также зерно можно вывезти через подконтрольные Украине порты после их разминирования. 

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. Как утверждал глава МИД РФ Сергей Лавров, Украина сама заминировала свои порты, через которые могло бы поставляться оставшееся в стране зерно.

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Ранее по теме: В Турции сообщили о переговорах по зерну с Россией, Украиной и ООН

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных