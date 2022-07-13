Пушилин собщил о признании КНДР независимости ДНР

По его словам, данное политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений в сфере экономики. «Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств. Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество», — добавил глава ДНР. Власти КНДР о признании республики пока официально не сообщали.