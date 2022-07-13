Пушилин собщил о признании КНДР независимости ДНР
Северная Корея признала независимость Донецкой народной республики (ДНР), сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«Международный статус Донецкой народной республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии. Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса», — написал Пушилин.
По его словам, данное политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений в сфере экономики. «Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств. Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество», — добавил глава ДНР. Власти КНДР о признании республики пока официально не сообщали.
29 июня агентство SANA сообщило, что власти Сирии объявили о признании независимости и суверенитета ЛНР и ДНР. В МИДе страны рассказали, что состоятся контакты с обеими республиками, чтобы наметить пути сотрудничества, в том числе налаживание дипотношений.
РФ признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля этого года, 25 февраля такое решение приняла частично признанная Абхазия. В июне 2014 г. независимость республик признала частично признанная Южная Осетия.
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