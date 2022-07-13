Минобороны России предложило решение вопроса с вывозом зерна с Украины
Представители Минобороны России на встрече с представителями Украины, Турции и ООН представили пакет предложений по решению вопроса с вывозом зерна с Украины, сообщил официальный представитель министерства Игорь Конашенков. Встреча проходит 13 июля в Стамбуле в закрытом для журналистов режиме.
«Представители Минобороны России в Стамбуле принимают участие в четырехсторонних переговорах с коллегами из Турецкой Республики, представителями ООН и делегацией Украины по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса», — рассказал Конашенков. Какие именно меры были предложены, он не уточнил.
Ранее сегодня глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина и Россия находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по вопросу экспорта зерна. По его словам, все зависит от России: если она действительно захочет, экспорт зерна скоро начнется. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Россия, Украина, Турция и ООН обсуждают механизм создания «зернового коридора» в Черном море, чтобы безопасно экспортировать зерно с соблюдением интересов Москвы и Киева.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна на мировом рынке, западные страны обвиняли Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва категорически отвергала подобные обвинения, потому что Украина сама заминировала свои порты, через которые можно было бы вывозить оставшееся в стране зерно.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.