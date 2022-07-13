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Минобороны России предложило решение вопроса с вывозом зерна с Украины

Ведомости

Представители Минобороны России на встрече с представителями Украины, Турции и ООН представили пакет предложений по решению вопроса с вывозом зерна с Украины, сообщил официальный представитель министерства Игорь Конашенков. Встреча проходит 13 июля в Стамбуле в закрытом для журналистов режиме.

«Представители Минобороны России в Стамбуле принимают участие в четырехсторонних переговорах с коллегами из Турецкой Республики, представителями ООН и делегацией Украины по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса», — рассказал Конашенков. Какие именно меры были предложены, он не уточнил.

Путин назвал объем находящегося на Украине зерна

Ранее сегодня глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина и Россия находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по вопросу экспорта зерна. По его словам, все зависит от России: если она действительно захочет, экспорт зерна скоро начнется. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Россия, Украина, Турция и ООН обсуждают механизм создания «зернового коридора» в Черном море, чтобы безопасно экспортировать зерно с соблюдением интересов Москвы и Киева. 

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна на мировом рынке, западные страны обвиняли Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва категорически отвергала подобные обвинения, потому что Украина сама заминировала свои порты, через которые можно было бы вывозить оставшееся в стране зерно.

Ранее по теме: Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины и поставки зерна

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных