Минобороны России предложило решение вопроса с вывозом зерна с Украины

Ранее сегодня глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина и Россия находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по вопросу экспорта зерна. По его словам, все зависит от России: если она действительно захочет, экспорт зерна скоро начнется. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Россия, Украина, Турция и ООН обсуждают механизм создания «зернового коридора» в Черном море, чтобы безопасно экспортировать зерно с соблюдением интересов Москвы и Киева.