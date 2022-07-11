Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины и поставки зерна
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.
«Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых на мировые рынки», – отмечено в сообщении.
Помимо этого главы государств обсудили двусторонние отношения. В частности, они затронули вопросы наращивания объемов торговли, использования в расчетах национальных валют и бесперебойные поставки российских энергоносителей.
Ранее турецкий министр обороны Хулуси Акар сообщал, что российская делегация может посетить Турцию для обсуждения зернового вопроса. В турецком МИДе также говорили о необходимости решать проблему создания безопасного коридора для вывоза зерна с Украины с соблюдением интересов как Москвы, так и Киева. Глава МИДа Мевлют Чавушоглу сообщил, что обсуждается механизм создания «зернового коридора» в Черном море с участием ООН, России, Украины и Турции.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения, поскольку Украина сама заминировала свои порты, через которые могло бы поставляться оставшееся в стране зерно.
3 июня Путин заявил, что украинское зерно можно вывезти по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых – Белоруссия. Однако для вывоза через территорию страны с нее нужно снять санкции, отметил он. По его словам, зерно также можно вывезти через подконтрольные Украине порты после их разминирования.
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