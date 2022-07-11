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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины и поставки зерна

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых на мировые рынки», – отмечено в сообщении.

Помимо этого главы государств обсудили двусторонние отношения. В частности, они затронули вопросы наращивания объемов торговли, использования в расчетах национальных валют и бесперебойные поставки российских энергоносителей.

Путин назвал объем находящегося на Украине зерна

Ранее турецкий министр обороны Хулуси Акар сообщал, что российская делегация может посетить Турцию для обсуждения зернового вопроса. В турецком МИДе также говорили о необходимости решать проблему создания безопасного коридора для вывоза зерна с Украины с соблюдением интересов как Москвы, так и Киева. Глава МИДа Мевлют Чавушоглу сообщил, что обсуждается механизм создания «зернового коридора» в Черном море с участием ООН, России, Украины и Турции.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения, поскольку Украина сама заминировала свои порты, через которые могло бы поставляться оставшееся в стране зерно.

3 июня Путин заявил, что украинское зерно можно вывезти по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых – Белоруссия. Однако для вывоза через территорию страны с нее нужно снять санкции, отметил он. По его словам, зерно также можно вывезти через подконтрольные Украине порты после их разминирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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