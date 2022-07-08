Газета
Политика

Путин: Россия должна выполнить обязательства по поставкам зерна партнерам

Ведомости

Россия должна выполнить свои обязательства по поставкам сельхозпродукции постоянным партнерам вопреки сложностям, связанным с продовольственной инфляцией, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Об этом сообщают РИА «Новости».

«Имея в виду... те сложности, которые будут возникать на мировых рынках продовольствия, связанных с неизбежной продовольственной инфляцией мировой, мы, конечно, должны выполнить все свои обязательства перед нашими традиционными постоянными партнерами, которые, конечно, очень внимательно следят за тем, что у нас в аграрном секторе происходит и конечно, очень рассчитывают на то, что мы будем выполнять все свои обязательства», – подчеркнул президент.

По словам Путина, России необходимо заранее продумать с партнерами действия и урегулировать сложности, например, с усложнившейся из-за санкций логистикой.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совещании подтвердил прогноз Минсельхоза по сбору зерна в стране, в 2022 г. он может составить порядка 130 млн тонн, пишет «Интерфакс». По его словам, прогнозируемый урожай масличных составляет 22,6 млн тонн, сахарной свеклы – более 41,5 млн тонн, картофеля – не менее 6,8 млн тонн, овощей открытого грунта – 5,2 млн тонн. «В последние два года РФ стала нетто-экспортером продукции АПК. В 2022 году планируем сохранить достигнутые результаты и обеспечить базовыми продуктами в первую очередь зерном и маслом всех наших традиционных партеров», – рассказал Патрушев.

24 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир стоит перед лицом «катастрофы» из-за растущей нехватки продовольствия – по его словам, и без того сложную ситуацию усугубил кризис на Украине. В этот же день на заседании в формате «БРИКС плюс» Путин заявил, что Россия сможет поставить на мировые рынки порядка 50 млн тонн зерновых. Также он отметил, что вводя ограничения на российские и белорусские удобрения, а также экспорт российского зерна, страны Запада дестабилизируют глобальное производство сельхозпродукции.

Ранее по теме: Путин назвал объем находящегося на Украине зерна

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных