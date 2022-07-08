Путин: Россия должна выполнить обязательства по поставкам зерна партнерам
Россия должна выполнить свои обязательства по поставкам сельхозпродукции постоянным партнерам вопреки сложностям, связанным с продовольственной инфляцией, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Об этом сообщают РИА «Новости».
«Имея в виду... те сложности, которые будут возникать на мировых рынках продовольствия, связанных с неизбежной продовольственной инфляцией мировой, мы, конечно, должны выполнить все свои обязательства перед нашими традиционными постоянными партнерами, которые, конечно, очень внимательно следят за тем, что у нас в аграрном секторе происходит и конечно, очень рассчитывают на то, что мы будем выполнять все свои обязательства», – подчеркнул президент.
По словам Путина, России необходимо заранее продумать с партнерами действия и урегулировать сложности, например, с усложнившейся из-за санкций логистикой.
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совещании подтвердил прогноз Минсельхоза по сбору зерна в стране, в 2022 г. он может составить порядка 130 млн тонн, пишет «Интерфакс». По его словам, прогнозируемый урожай масличных составляет 22,6 млн тонн, сахарной свеклы – более 41,5 млн тонн, картофеля – не менее 6,8 млн тонн, овощей открытого грунта – 5,2 млн тонн. «В последние два года РФ стала нетто-экспортером продукции АПК. В 2022 году планируем сохранить достигнутые результаты и обеспечить базовыми продуктами в первую очередь зерном и маслом всех наших традиционных партеров», – рассказал Патрушев.
24 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир стоит перед лицом «катастрофы» из-за растущей нехватки продовольствия – по его словам, и без того сложную ситуацию усугубил кризис на Украине. В этот же день на заседании в формате «БРИКС плюс» Путин заявил, что Россия сможет поставить на мировые рынки порядка 50 млн тонн зерновых. Также он отметил, что вводя ограничения на российские и белорусские удобрения, а также экспорт российского зерна, страны Запада дестабилизируют глобальное производство сельхозпродукции.
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