Путин: Россия должна выполнить обязательства по поставкам зерна партнерам

«Имея в виду... те сложности, которые будут возникать на мировых рынках продовольствия, связанных с неизбежной продовольственной инфляцией мировой, мы, конечно, должны выполнить все свои обязательства перед нашими традиционными постоянными партнерами, которые, конечно, очень внимательно следят за тем, что у нас в аграрном секторе происходит и конечно, очень рассчитывают на то, что мы будем выполнять все свои обязательства», – подчеркнул президент.