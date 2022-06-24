Генсек ООН заявил об угрозе мировой продовольственной катастрофы
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что мир стоит перед лицом «катастрофы» из-за растущей нехватки продовольствия, пишет Associated Press.
По словам генсека, спецоперация на Украине усугубила и без того сложную ситуацию, вызвав «беспрецедентный мировой продовольственный кризис», на который также повлияли проблема изменения климата, пандемия коронавируса и социальное неравенство.
«Существует реальная угроза объявления в 2022 году массового голода в нескольких точках мира, – сообщил Гутерриш в видеообращении к чиновникам на встрече, проходившей в Берлине. – А в 2023 году все может стать еще хуже».
Генсек отметил, что рост цен на удобрения и энергоносители отрицательно скажется на урожаях в Азии, Африке, Северной и Южной Америке.
«Проблема обеспечения доступа к продовольствию в этом году может обернуться глобальной нехваткой продовольствия в следующем году, – добавил он. – Ни одна страна не застрахована от социальных и экономических последствий катастрофы такого масштаба».
По словам Гутерриша, ООН ведет работу над соглашением для организации экспорта продовольствия и удобрений из России и Украины, в том числе через Черное море. Он также призвал государства облегчить долговое бремя для развивающихся стран, чтобы не допустить спада их экономик, а частный сектор – помочь международному сообществу стабилизировать мировые продовольственные рынки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что нынешняя ситуация с продовольственной безопасностью в мире, поставками зерна и удобрений – результат ошибок западных стран, включая санкционную политику. По его словам, «абсолютно неправильно» говорить, что это может быть «ответом» России. «Это никакой не ответ России, это результаты ошибок, которые делали западные страны. Что произошло с продовольствием? Цены на продовольствие растут и из-за инфляции, и из-за тех ошибок, которые были допущены за последние несколько лет», — подчеркнул Песков.
3 июня в интервью телеканалу «Россия 1» президент России Владимир Путин отметил, что попытки западных стран обвинить Россию в мировом продовольственном кризисе – это попытки «переложить с больной головы на здоровую». Он добавил, что неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться до начала спецоперации – с февраля 2020 г.