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Экономика

Путин назвал безответственным макроэкономический курс Запада

Ведомости

Западные страны пренебрегают базовыми принципами рыночной экономики и свободной торговли, проводя безответственный макроэкономический курс, заявил президент Владимир Путин в приветствии к участникам Делового форума БРИКС. 

«Западные партнеры пренебрегают базовыми принципами рыночной экономики, свободой торговли, неприкосновенностью частной собственности, проводят, по сути, безответственный макроэкономический курс, включая запуск печатного станка, бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

По его словам, из-за введения политически мотивированных санкций происходит разрушение транспортно-логистических цепочек. Это идет в ущерб интересам бизнеса в глобальном масштабе и негативно сказывается на благополучии населения всех стран. 

«Как результат – проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер. Наблюдается снижение деловой активности, рост безработицы, дефицит сырья и комплектующих, усугубляются трудности с обеспечением глобальной продовольственной безопасности, взвинчиваются цены на зерновые культуры, другие базовые сельхозпродукты», — заключил президент. 

В начале июня глава государства отмечал, что ошибки стран Запада в экономической политике и введение санкций привели к росту инфляции, бедности и дефициту продовольствия в мире. Попытки западных стран обвинить Россию в мировом продовольственном кризисе – это попытки «переложить с больной головы на здоровую», подчеркивал президент. Неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия, по его словам, начала складываться до начала спецоперации — с февраля 2020 г., когда из-за пандемии коронавируса мировая экономика просела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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