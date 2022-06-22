Путин назвал безответственным макроэкономический курс Запада
Западные страны пренебрегают базовыми принципами рыночной экономики и свободной торговли, проводя безответственный макроэкономический курс, заявил президент Владимир Путин в приветствии к участникам Делового форума БРИКС.
«Западные партнеры пренебрегают базовыми принципами рыночной экономики, свободой торговли, неприкосновенностью частной собственности, проводят, по сути, безответственный макроэкономический курс, включая запуск печатного станка, бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
По его словам, из-за введения политически мотивированных санкций происходит разрушение транспортно-логистических цепочек. Это идет в ущерб интересам бизнеса в глобальном масштабе и негативно сказывается на благополучии населения всех стран.
«Как результат – проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер. Наблюдается снижение деловой активности, рост безработицы, дефицит сырья и комплектующих, усугубляются трудности с обеспечением глобальной продовольственной безопасности, взвинчиваются цены на зерновые культуры, другие базовые сельхозпродукты», — заключил президент.
В начале июня глава государства отмечал, что ошибки стран Запада в экономической политике и введение санкций привели к росту инфляции, бедности и дефициту продовольствия в мире. Попытки западных стран обвинить Россию в мировом продовольственном кризисе – это попытки «переложить с больной головы на здоровую», подчеркивал президент. Неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия, по его словам, начала складываться до начала спецоперации — с февраля 2020 г., когда из-за пандемии коронавируса мировая экономика просела.