Путин назвал безответственным макроэкономический курс Запада

В начале июня глава государства отмечал, что ошибки стран Запада в экономической политике и введение санкций привели к росту инфляции, бедности и дефициту продовольствия в мире. Попытки западных стран обвинить Россию в мировом продовольственном кризисе – это попытки «переложить с больной головы на здоровую», подчеркивал президент. Неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия, по его словам, начала складываться до начала спецоперации — с февраля 2020 г., когда из-за пандемии коронавируса мировая экономика просела.