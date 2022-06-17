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Экономика

Путин оценил прямые потери стран Евросоюза от антироссийских санкций

Ведомости

Только прямые, счетные потери Евросоюза от санкций за предстоящий год могут превысить $400 млрд, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Такова цена решений, оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу. Эти издержки напрямую ложатся на население и компании Евросоюза», – сказал президент.

По словам Путина, рост инфляции в некоторых странах ЕС уже превышает 20%. «Я говорил о нашей инфляции, но страны еврозоны не проводят никаких специальных военных операций, а инфляция у некоторых выросла до 20%», – отметил президент России.

14 июня The Wall Street Journal сообщила, что некоторые европейские компании вынуждены прекратить свою деятельность из-за роста цен на энергоносители в регионе, а также из-за отсутствия энергоносителей из России.

По оценкам Bloomberg, Россия может заработать более $320 млрд на экспорте нефти и газа в 2022 г., несмотря на спецоперацию на Украине и западные санкции. Это почти на треть больше, чем годом ранее.

Немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на европейских аналитиков сообщало, что в долгосрочной перспективе доходы России от продажи нефти могут сократиться на 60-80 млрд евро в год, а Запад ожидает рецессия после введения нефтяного эмбарго на поставки российской нефти в страны Евросоюза.

Ранее по теме: Новак: Европа в 2022 году переплатит 400 млрд евро за энергоресурсы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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