Путин оценил прямые потери стран Евросоюза от антироссийских санкций
Только прямые, счетные потери Евросоюза от санкций за предстоящий год могут превысить $400 млрд, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Такова цена решений, оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу. Эти издержки напрямую ложатся на население и компании Евросоюза», – сказал президент.
По словам Путина, рост инфляции в некоторых странах ЕС уже превышает 20%. «Я говорил о нашей инфляции, но страны еврозоны не проводят никаких специальных военных операций, а инфляция у некоторых выросла до 20%», – отметил президент России.
14 июня The Wall Street Journal сообщила, что некоторые европейские компании вынуждены прекратить свою деятельность из-за роста цен на энергоносители в регионе, а также из-за отсутствия энергоносителей из России.
По оценкам Bloomberg, Россия может заработать более $320 млрд на экспорте нефти и газа в 2022 г., несмотря на спецоперацию на Украине и западные санкции. Это почти на треть больше, чем годом ранее.
Немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на европейских аналитиков сообщало, что в долгосрочной перспективе доходы России от продажи нефти могут сократиться на 60-80 млрд евро в год, а Запад ожидает рецессия после введения нефтяного эмбарго на поставки российской нефти в страны Евросоюза.