Spiegel рассказал о последствиях нефтяного эмбарго для России и Евросоюза
Доходы России от продажи нефти могут сократиться в долгосрочной перспективе на 60-80 млрд евро в год, а Запад ожидает рецессия после введения нефтяного эмбарго на поставки российской нефти в страны Евросоюза (ЕС). Об этом со ссылкой на экспертов сообщает немецкое издание Der Spiegel.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение о запрете российской нефти «важным шагом вперед», в то же время министр экономики ФРГ Роберт Хабек счел новые ограничения «удушающим приемом», отмечает издание.
Решение о запрете поставок танкерной нефти не вступит в силу до конца года, а по трубопроводам топливо «может продолжать поступать бесконечно», отмечает глава аналитической компании Energy Comment Штеффен Буколд. По его словам, «новые решения не будут иметь серьезных последствий ни для России, ни для Европы», а у обеих сторон будет время подготовиться к эмбарго.
В то же время Буколд прогнозирует остановку танкерного бизнеса между Россией и импортерами из ЕС в ближайшие месяцы. Эксперт ожидает, что компании не станут продлевать истекающие контракты, а Россия начнет искать новых клиентов — прежде всего в Азии.
Глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф предупреждает о росте инфляции в Европе: предприятия и граждане пострадают от высоких и потенциально растущих цен на нефть. В то же время, отмечает эксперт, эмбарго сократит доходы России в долгосрочной перспективе.
В результате «значительной потери покупательной способности» правительства, по его словам, попытаются смягчить ценовой шок за счет скидок на топливо, снижения налогов и поддержки доходов, однако это может увеличить уровень долга. «Европейцев ждут трудные времена», — считает Вольф.
3 июня ЕС завершил процедуру утверждения шестого пакета санкций против России, включая частичное эмбарго на поставки нефти. Европейские страны договорились о запрете на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС (поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других нефтепродуктов).
Временное исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводам в те государства — члены ЕС, которые в силу своего географического положения «страдают от особой зависимости от российских поставок и не имеют жизнеспособных альтернативных вариантов», отмечается в заявлении. Болгария и Хорватия также получат временные льготы в отношении импорта российской нефти по морю.
Котировки мировых цен на нефть отреагировали ростом на новости о том, что ЕС смог согласовать условия эмбарго на поставки российской нефти. 31 мая июльский фьючерс на нефть марки Brent в моменте превышал $124/барр., что на $2,43 (или почти на 2%) выше закрытия предыдущей сессии. Стоимость фьючерса американской WTI к 19.30 достигла $117/барр. (+1,8% к предыдущей сессии).