Spiegel рассказал о последствиях нефтяного эмбарго для России и Евросоюза

Решение о запрете поставок танкерной нефти не вступит в силу до конца года, а по трубопроводам топливо «может продолжать поступать бесконечно», отмечает глава аналитической компании Energy Comment Штеффен Буколд. По его словам, «новые решения не будут иметь серьезных последствий ни для России, ни для Европы», а у обеих сторон будет время подготовиться к эмбарго.