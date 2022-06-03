Азербайджан хочет нарастить экспорт газа в Европу

По данным Минэнерго республики, общий объем экспорта природного газа из Азербайджана в 2021 г. увеличился на 40% и составил 18,9 млрд куб. м, из них в Турцию – 8,5 млрд куб. м, в ЕС – 8,2 млрд куб. м. При этом фактический объем экспорта в ЕС в 2021 г. оказался ниже контрактного – долгосрочное соглашение, заключенное на 25 лет, предусматривает совокупный объем поставок в 10 млрд куб. м в год. Из них 8 млрд куб. м должно приходиться на Италию и по 1 млрд куб. м – на Грецию и Болгарию.