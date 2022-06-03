Азербайджан хочет нарастить экспорт газа в Европу

Азербайджан хочет нарастить экспорт газа в ЕвропуДля этого нужно расширить мощности Трансадриатического газопровода и увеличить добычу
Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы увеличить экспорт газа в Европу, заявил вечером 2 июня временно исполняющий обязанности президента госкомпании SOCAR Ровшан Наджаф на Бакинском энергетическом форуме.
Он уточнил, что сейчас транспортировка газа по так называемому Южному газовому коридору (ЮГК; включает газопровод «Баку – Тбилиси – Эрзурум», турецкий Трансанатолийский и Трансадриатический газопроводы с направлением в Южную Европу) сверх намеченного объема невозможна. Для наращивания экспорта, по его словам, необходимо увеличение пропускной способности трубопровода.
«Для этого важна поддержка наших европейских партнеров, покупателей и международных финансовых институтов. Мы продолжаем переговорный процесс с партнерами. Также должен подчеркнуть, что сейчас есть благоприятная возможность для немедленного начала этого процесса», – отметил он (цитата по агентству «Азертадж»).
В настоящее время Азербайджан поставляет газ в Турцию, Грузию и страны Европы. Экспортные поставки в Турцию осуществляются через Грузию по Трансанатолийскому газопроводу (Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline, TANAP) проектной мощностью 16 млрд куб. м в год, в ЕС – по запущенному в начале 2021 г. Трансадриатическому трубопроводу (Trans Adriatic Pipeline, TAP) мощностью 10 млрд куб. м.
По данным Минэнерго республики, общий объем экспорта природного газа из Азербайджана в 2021 г. увеличился на 40% и составил 18,9 млрд куб. м, из них в Турцию – 8,5 млрд куб. м, в ЕС – 8,2 млрд куб. м. При этом фактический объем экспорта в ЕС в 2021 г. оказался ниже контрактного – долгосрочное соглашение, заключенное на 25 лет, предусматривает совокупный объем поставок в 10 млрд куб. м в год. Из них 8 млрд куб. м должно приходиться на Италию и по 1 млрд куб. м – на Грецию и Болгарию.
Экспорт в Турцию, по данным азербайджанского энергетического ведомства, по итогам 2021 г. сократился на 23% относительно объемов 2020 г. Добыча же природного газа в Азербайджане в 2021 г. увеличилась на 18% – до 43,9 млрд куб. м.
В начале мая министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов сообщал, что по итогам 2022 г. экспорт азербайджанского газа в Европу превысит 10 млрд куб. м. В январе-марте 2022 г. общий объем экспортируемого Азербайджаном газа составил примерно 5,9 млрд куб. м, из которых на ЕС пришлось 2,6 млрд куб. м (рост в 2,4 раза к аналогичному периоду 2021 г.), сообщал «Интерфакс».
По мнению заместителя гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, Азербайждан сможет увеличить объемы экспорта по сравнению с прошлым годом, но не существенно. TAP в 2022 г. уже работает с превышением проектной мощности, поясняет он. О необходимости расширения мощностей TANAP до 30 млрд куб. м в год, а TAP – до 20 млрд куб. м Шахбазов говорил еще в феврале 2020 г. «Что касается источников газа для второй фазы ЮГК, то могу сказать, что они есть. В Азербайджане имеются перспективные месторождения газа, на них ведутся разведочные работы», – подчеркивал министр (цитата по «Интерфаксу»).
Но Гривач обращает внимание на то, что в этом году Баку пришлось закупать дополнительные объемы газа у России «для балансировки системы» и снизить поставки в Турцию, что привело к резкому росту экспорта российского газа на турецкий рынок. Собственной добычи Азербайджану для того, чтобы обеспечить наращивание экспорта в Европу, уже не хватает, сказал Гривач «Ведомостям».