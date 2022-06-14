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Экономика

WSJ сообщила о закрытии компаний в ЕС из-за нехватки российских энергоресурсов

Ведомости

Некоторые европейские компании были вынуждены прекратить свою деятельность из-за роста цен на энергоносители в регионе, а также из-за отсутствия «дешевых» энергоносителей из России, пишет The Wall Street Journal.

Как сообщает издание, предприятия в Европе на протяжении десятилетий полагались на поставки «дешевых» нефти и газа из России, которые обеспечивали потребности европейской промышленности. Однако теперь производители столкнулись с высокой конкуренцией, поскольку цены на энергоносители в США, на Ближнем Востоке и в других уголках мира значительно ниже, чем в Европе. К примеру, цены на газ здесь почти в три раза выше, чем на американском рынке, пишет WSJ.

В то же время европейские заводы ищут способы заменить российские энергоносители из-за опасений, что Россия может внезапно прекратить поставки газа. Отмечается, что сегодня фабрикам в Европе необходимо внедрить новые технологии, которые позволят сократить потребление ископаемых энергоресурсов, иначе местная промышленность может столкнуться с серьезной потерей прибыли и конкурентоспособности.

По оценкам Bloomberg, Россия может заработать более $320 млрд на экспорте нефти и газа в 2022 г., несмотря на спецоперацию на Украине и западные санкции. Это почти на треть больше, чем годом ранее. Как было подчеркнуто, ситуацию изменит только эмбарго на импорт энергоносителей.

2 июня Евросоюз одобрил шестой пакет санкций против России, который ввел запрет на экспорт российской нефти морским путем. Кроме того, ЕС запретил предоставлять услуги российским компаниям в нефтяной отрасли. Поставки через нефтепровод «Дружба» не попали под новые ограничения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных