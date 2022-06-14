WSJ сообщила о закрытии компаний в ЕС из-за нехватки российских энергоресурсов

Как сообщает издание, предприятия в Европе на протяжении десятилетий полагались на поставки «дешевых» нефти и газа из России, которые обеспечивали потребности европейской промышленности. Однако теперь производители столкнулись с высокой конкуренцией, поскольку цены на энергоносители в США, на Ближнем Востоке и в других уголках мира значительно ниже, чем в Европе. К примеру, цены на газ здесь почти в три раза выше, чем на американском рынке, пишет WSJ.