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Новак: Европа в 2022 году переплатит 400 млрд евро за энергоресурсы

Ведомости

Европа в 2021 г. заплатила 350-400 млрд евро за энергоресурсы, в этом году из-за своих решений, которые привели к росту цен, она переплатит еще 400 млрд евро. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил вице-премьер России Александр Новак.

«В этом году благодаря тем решениям, которые она приняла по поводу эмбарго на нефть и нефтепродукты, по поводу заявлений, которые звучат относительно постепенного отказа от российского газа, за счет роста цен, который произошел, Европа переплатит еще примерно 400 млрд евро», — сказал Новак на сессии «Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра».

По оценкам Bloomberg, Россия может заработать более $320 млрд на экспорте нефти и газа в 2022 г., несмотря на спецоперацию на Украине и западные санкции. Это почти на треть больше, чем годом ранее. Как было подчеркнуто, ситуацию изменит только полное эмбарго на импорт энергоносителей.

2 июня Евросоюз одобрил шестой пакет санкций против России, который ввел запрет на экспорт российской нефти морским путем. Кроме того, ЕС запретил предоставлять услуги российским компаниям в нефтяной отрасли. Поставки через нефтепровод «Дружба» не попали под новые ограничения.

Ранее по теме: WSJ сообщила о закрытии компаний в ЕС из-за нехватки российских энергоресурсов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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