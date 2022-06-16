Новак: Европа в 2022 году переплатит 400 млрд евро за энергоресурсы

«В этом году благодаря тем решениям, которые она приняла по поводу эмбарго на нефть и нефтепродукты, по поводу заявлений, которые звучат относительно постепенного отказа от российского газа, за счет роста цен, который произошел, Европа переплатит еще примерно 400 млрд евро», — сказал Новак на сессии «Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра».