Новак: Европа в 2022 году переплатит 400 млрд евро за энергоресурсы
«В этом году благодаря тем решениям, которые она приняла по поводу эмбарго на нефть и нефтепродукты, по поводу заявлений, которые звучат относительно постепенного отказа от российского газа, за счет роста цен, который произошел, Европа переплатит еще примерно 400 млрд евро», — сказал Новак на сессии «Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра».
По оценкам Bloomberg, Россия может заработать более $320 млрд на экспорте нефти и газа в 2022 г., несмотря на спецоперацию на Украине и западные санкции. Это почти на треть больше, чем годом ранее. Как было подчеркнуто, ситуацию изменит только полное эмбарго на импорт энергоносителей.
2 июня Евросоюз одобрил шестой пакет санкций против России, который ввел запрет на экспорт российской нефти морским путем. Кроме того, ЕС запретил предоставлять услуги российским компаниям в нефтяной отрасли. Поставки через нефтепровод «Дружба» не попали под новые ограничения.