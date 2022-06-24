Медведев ответил на заявление Бербок об использовании голода в качестве оружия
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев осудил заявление главы МИД Германии Анналены Бербок об использовании Москвой голода в качестве оружия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 000 человек», — написал Медведев.
Ранее сегодня Бербок заявила, что Россия «использует голод в качестве оружия». «Россия вполне осознанно использует голод в качестве боевого оружия, берет весь мир в заложники», — подчеркнула она на брифинге в Берлине (цитата по «РИА Новости»). По словам дипломата, Россия «пытается переложить вину за резкий рост цен на продовольствие на других», «блокирует порты» на Черном море. Она назвала ситуацию «высоко драматической».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что нынешняя ситуация с продовольственной безопасностью в мире, поставками зерна и удобрений – результат ошибок западных стран. По его словам, «абсолютно неправильно» говорить, что это может быть «ответом» России. «Это никакой не ответ России, это результаты ошибок, которые делали западные страны. Что произошло с продовольствием? Цены на продовольствие растут и из-за инфляции, и из-за тех ошибок, которые были допущены за последние несколько лет», — подчеркнул Песков.
3 июня в интервью телеканалу «Россия 1» президент России Владимир Путин отметил, что попытки западных стран обвинить Россию в мировом продовольственном кризисе – это попытки «переложить с больной головы на здоровую». Он добавил, что неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться до начала спецоперации – с февраля 2020 г.