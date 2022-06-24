Газета
Политика

Медведев ответил на заявление Бербок об использовании голода в качестве оружия

Ведомости

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев осудил заявление главы МИД Германии Анналены Бербок об использовании Москвой голода в качестве оружия. Об этом он написал в своем Telegram-канале. 

«Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 000 человек», — написал Медведев. 

Ранее сегодня Бербок заявила, что Россия «использует голод в качестве оружия». «Россия вполне осознанно использует голод в качестве боевого оружия, берет весь мир в заложники», — подчеркнула она на брифинге в Берлине (цитата по «РИА Новости»). По словам дипломата, Россия «пытается переложить вину за резкий рост цен на продовольствие на других», «блокирует порты» на Черном море. Она назвала ситуацию «высоко драматической». 

Глава ФРС: ситуация на Украине не является основной причиной инфляции в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что нынешняя ситуация с продовольственной безопасностью в мире, поставками зерна и удобрений – результат ошибок западных стран. По его словам, «абсолютно неправильно» говорить, что это может быть «ответом» России. «Это никакой не ответ России, это результаты ошибок, которые делали западные страны. Что произошло с продовольствием? Цены на продовольствие растут и из-за инфляции, и из-за тех ошибок, которые были допущены за последние несколько лет», — подчеркнул Песков.

3 июня в интервью телеканалу «Россия 1» президент России Владимир Путин отметил, что попытки западных стран обвинить Россию в мировом продовольственном кризисе – это попытки «переложить с больной головы на здоровую». Он добавил, что неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться до начала спецоперации – с февраля 2020 г.

Ранее по теме: Боррель: страны могут свободно покупать продовольствие и удобрения из России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных