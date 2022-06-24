Медведев ответил на заявление Бербок об использовании голода в качестве оружия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что нынешняя ситуация с продовольственной безопасностью в мире, поставками зерна и удобрений – результат ошибок западных стран. По его словам, «абсолютно неправильно» говорить, что это может быть «ответом» России. «Это никакой не ответ России, это результаты ошибок, которые делали западные страны. Что произошло с продовольствием? Цены на продовольствие растут и из-за инфляции, и из-за тех ошибок, которые были допущены за последние несколько лет», — подчеркнул Песков.