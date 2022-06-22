Глава ФРС: ситуация на Украине не является основной причиной инфляции в США

По словам председателя ФРС, что явно связан с ситуацией на Украине рост цен на сырьевые товары, и эта составляющая инфляция была бы ниже, если бы не происходящее. «Наши инструменты работают над спросом, для наших инструментов работа тут заключается в том, чтобы сделать спрос более умеренным, более сбалансированным с предложением. Я не думаю, что у нас есть ответ на высокие цены на нефть, связанные с ситуацией с нефтью в мире», – сказал председатель ФРС.