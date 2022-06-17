Медведев связал инфляцию и рост цен на бензин в США с неразумной политикой
Продуктовая инфляция и рост цен на бензин в США связаны с «неразумной политикой» президента страны Джо Байдена, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По словам политика, Байден безуспешно попытался «наказать» крупнейшие мировые державы – Россию, Китай, Иран, КНДР — за проводимую ими политику. По мнению Медведева, Байден принимал решения не как президент, а как главнокомандующий, что привело к тому, что большое число американских и международных компаний потеряли огромные многомиллиардные мощности в России.
«Я уж не говорю про продуктовую инфляцию и цену за галлон бензина, которая, как сообщили всему миру американские же нефтяники, связана не с какой-то мифической угрозой [президента России Владимира] Путина, а с неразумной политикой Байдена и его администрации в области нефтедобычи и переработки», — подчеркнул Медведев.
По данным министерства труда США, годовая инфляция в стране по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 г., достигнув 8,6%. Наибольший вклад в последний скачок инфляции внесли жилье, бензин и продукты питания. Цены на энергоносители выросли на 3,9% в месячном исчислении в мае, а на бензин — на 4,1%. По сравнению с предыдущим годом цены на энергоносители в мае выросли на 34,6%, что является максимальным показателем с сентября 2005 г.
В апреле, после данных о рекордной мартовской инфляции, президент США Джо Байден заявил, что 70% роста цен произошло «из-за повышения цен на бензин Путиным», и после неоднократно связывал удорожание продуктов и других товаров с действиями России. В марте в США действительно был установлен исторический рекорд цен на бензин, которые выросли до $4,17 за галлон (3,785 л).