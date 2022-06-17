Медведев связал инфляцию и рост цен на бензин в США с неразумной политикой

По данным министерства труда США, годовая инфляция в стране по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 г., достигнув 8,6%. Наибольший вклад в последний скачок инфляции внесли жилье, бензин и продукты питания. Цены на энергоносители выросли на 3,9% в месячном исчислении в мае, а на бензин — на 4,1%. По сравнению с предыдущим годом цены на энергоносители в мае выросли на 34,6%, что является максимальным показателем с сентября 2005 г.