Газета
Экономика

Медведев связал инфляцию и рост цен на бензин в США с неразумной политикой

Ведомости

Продуктовая инфляция и рост цен на бензин в США связаны с «неразумной политикой» президента страны Джо Байдена, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам политика, Байден безуспешно попытался «наказать» крупнейшие мировые державы – Россию, Китай, Иран, КНДР — за проводимую ими политику. По мнению Медведева, Байден принимал решения не как президент, а как главнокомандующий, что привело к тому, что большое число американских и международных компаний потеряли огромные многомиллиардные мощности в России.

«Я уж не говорю про продуктовую инфляцию и цену за галлон бензина, которая, как сообщили всему миру американские же нефтяники, связана не с какой-то мифической угрозой [президента России Владимира] Путина, а с неразумной политикой Байдена и его администрации в области нефтедобычи и переработки», — подчеркнул Медведев.

По данным министерства труда США, годовая инфляция в стране по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 г., достигнув 8,6%. Наибольший вклад в последний скачок инфляции внесли жилье, бензин и продукты питания. Цены на энергоносители выросли на 3,9% в месячном исчислении в мае, а на бензин — на 4,1%. По сравнению с предыдущим годом цены на энергоносители в мае выросли на 34,6%, что является максимальным показателем с сентября 2005 г.

В апреле, после данных о рекордной мартовской инфляции, президент США Джо Байден заявил, что 70% роста цен произошло «из-за повышения цен на бензин Путиным», и после неоднократно связывал удорожание продуктов и других товаров с действиями России. В марте в США действительно был установлен исторический рекорд цен на бензин, которые выросли до $4,17 за галлон (3,785 л).

Ранее по теме: Инфляция в США в мае ускорилась до нового максимума с декабря 1981 года

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных