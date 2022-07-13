В США заявили о планах ввести новые санкции против финансового сектора России
Вашингтон может рассмотреть увеличение давления на финансовый сектор России в качестве предмета новых санкций, заявил заместитель помощника госсекретаря по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус.
«Увеличение давления на финансовый сектор является одной из возможностей и механизмом, которые мы можем использовать для увеличения давления», — ответил Вудхаус на вопрос о возможных новых санкциях против российских банков (цитата по «РИА Новости»). По его словам, возможное отключение большего числа российских банков от системы SWIFT должны принять власти ЕС.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции в отношении России, в том числе руководства страны, бизнесменов и компаний. Великобритания, США, ЕС и Япония ввели санкции в отношении российских банков. Сбербанк попал под блокирующие санкции США и был отключен от международной системы SWIFT. Также от нее отключили ВТБ, Промсвязьбанк, Новикомбанк, банки «Открытие» и «Россия», ВЭБ и Совкомбанк. Также западные страны заморозили международные резервы Банка России на сумму около $300 млрд.