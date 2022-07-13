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В США заявили о планах ввести новые санкции против финансового сектора России

Ведомости

Вашингтон может рассмотреть увеличение давления на финансовый сектор России в качестве предмета новых санкций, заявил заместитель помощника госсекретаря по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус.

«Увеличение давления на финансовый сектор является одной из возможностей и механизмом, которые мы можем использовать для увеличения давления», — ответил Вудхаус на вопрос о возможных новых санкциях против российских банков (цитата по «РИА Новости»). По его словам, возможное отключение большего числа российских банков от системы SWIFT должны принять власти ЕС.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции в отношении России, в том числе руководства страны, бизнесменов и компаний. Великобритания, США, ЕС и Япония ввели санкции в отношении российских банков. Сбербанк попал под блокирующие санкции США и был отключен от международной системы SWIFT. Также от нее отключили ВТБ, Промсвязьбанк, Новикомбанк, банки «Открытие» и «Россия», ВЭБ и Совкомбанк. Также западные страны заморозили международные резервы Банка России на сумму около $300 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных