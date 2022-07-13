В США заявили о планах ввести новые санкции против финансового сектора России

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции в отношении России, в том числе руководства страны, бизнесменов и компаний. Великобритания, США, ЕС и Япония ввели санкции в отношении российских банков. Сбербанк попал под блокирующие санкции США и был отключен от международной системы SWIFT. Также от нее отключили ВТБ, Промсвязьбанк, Новикомбанк, банки «Открытие» и «Россия», ВЭБ и Совкомбанк. Также западные страны заморозили международные резервы Банка России на сумму около $300 млрд.