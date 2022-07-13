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Столтенберг: НАТО поставляет Украине оружие, но пока не будет брать ее в альянс

Ведомости

Главным приоритетом НАТО в настоящее время является оказание военной помощи Украине, нежели ее присоединение к альянсу, сообщает ТАСС со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга.

«НАТО сейчас сосредоточена на предоставлении военной помощи Украине, чтобы она преуспела как независимая суверенная страна, а не на ее вступлении. Мы намерены модернизировать ее военные институты, чтобы она со временем приблизилась к членству», — сказал он.

Столтенберг отмечает, что США, Великобритания и другие государства-союзники заняты в данный момент поставкой тяжелых вооружений, в том числе дальнобойных систем M142 HIMARS, которые, как отмечает он, «реально влияют на ситуацию на земле».

4 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на Украине не понимают причину отказа принять их страну в НАТО на фоне вступления в альянс Швеции и Финляндии. Кулеба также подчеркнул, что ожидает от западных стран подтверждения политики открытых дверей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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