Столтенберг: НАТО поставляет Украине оружие, но пока не будет брать ее в альянс
Главным приоритетом НАТО в настоящее время является оказание военной помощи Украине, нежели ее присоединение к альянсу, сообщает ТАСС со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга.
«НАТО сейчас сосредоточена на предоставлении военной помощи Украине, чтобы она преуспела как независимая суверенная страна, а не на ее вступлении. Мы намерены модернизировать ее военные институты, чтобы она со временем приблизилась к членству», — сказал он.
Столтенберг отмечает, что США, Великобритания и другие государства-союзники заняты в данный момент поставкой тяжелых вооружений, в том числе дальнобойных систем M142 HIMARS, которые, как отмечает он, «реально влияют на ситуацию на земле».
4 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на Украине не понимают причину отказа принять их страну в НАТО на фоне вступления в альянс Швеции и Финляндии. Кулеба также подчеркнул, что ожидает от западных стран подтверждения политики открытых дверей.
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