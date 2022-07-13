Столтенберг: НАТО поставляет Украине оружие, но пока не будет брать ее в альянс

«НАТО сейчас сосредоточена на предоставлении военной помощи Украине, чтобы она преуспела как независимая суверенная страна, а не на ее вступлении. Мы намерены модернизировать ее военные институты, чтобы она со временем приблизилась к членству», — сказал он.