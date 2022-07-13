Премьер-министр Молдавии призвала начать подготовку к «очень сложной» зиме
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица на заседании правительства призвала кабмин готовиться к «очень сложной» зиме, пишет «Интерфакс».
«Нужно быть готовыми к очень сложной зиме, и начать подготовку уже сейчас. У нас было заседание по вопросу подготовки к холодному периоду года, обсудили действия, которые помогут нам подготовиться, а также справиться с определенными рисками. Мы видим, что несколько европейских стран готовятся к повышенным рискам ограничения количества или даже отключения газа», – отметила Гаврилица.
По ее словам, комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение об отказе от автономного газового отопления и подключения госучреждений к центральной системе отопления, что даст альтернативу и обойдется дешевле. Министерство окружающей среды составит списки граждан, которым необходимы дрова. Бесплатные дрова получат семьи из социально уязвимых слоев, не имеющие доступа к центральному отоплению, и общественные здания.
О том, что эта зима будет тяжелой для Европы, 13 июля заявил также заместитель премьер-министра Румынии, лидер Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунор Келемен в интервью телеканалу B1 TV. Об этом писал ТАСС.
13 июля издание Nepszava со ссылкой на главу канцелярии премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша сообщило, что правительство Венгрии вводит чрезвычайное положение в энергетике из-за роста цен на энергоносители, спровоцированного спецоперацией на Украине и санкциями в отношении России. По его словам, газа в Европе может не хватить на отопительный сезон. Правительство Венгрии также ввело запрет на экспорт энергоносителей и дров.
После приостановки газопровода «Северный поток» на плановые работы темп заполняемости газохранилищ в Европе сократился в два раза. Сейчас в них находится около 67 млрд куб. м газа, в среднем ПХГ заполнены на 62,34%. Согласно данным платформы Gas Infrastructure Europe, меньше всего газа находится в хранилищах Венгрии, Болгарии и Латвии: там ПХГ заполнены лишь на 44,71%, 37,87% и 47,59% соответственно. Хранилища в Португалии и Польше достигли уровней запасов в 100% и 97,53% соответственно. ПХГ Германии наполнены на 64,59%, Франции — на 68,37%, Италии — на 64,83%.
Ранее страны Евросоюза сообщали о намерении заполнить хранилища минимум на 80% к приближающейся зиме, на 90% – к последующим зимним сезонам.