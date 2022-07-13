Премьер-министр Молдавии призвала начать подготовку к «очень сложной» зиме

После приостановки газопровода «Северный поток» на плановые работы темп заполняемости газохранилищ в Европе сократился в два раза. Сейчас в них находится около 67 млрд куб. м газа, в среднем ПХГ заполнены на 62,34%. Согласно данным платформы Gas Infrastructure Europe, меньше всего газа находится в хранилищах Венгрии, Болгарии и Латвии: там ПХГ заполнены лишь на 44,71%, 37,87% и 47,59% соответственно. Хранилища в Португалии и Польше достигли уровней запасов в 100% и 97,53% соответственно. ПХГ Германии наполнены на 64,59%, Франции — на 68,37%, Италии — на 64,83%.