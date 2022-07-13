Во второй тур выборов нового премьера Великобритании прошли шесть кандидатов
Во второй тур выборов нового премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии прошли шесть кандидатов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу руководящего комитета Консервативной партии Грэма Брейди.
Чтобы пройти в следующий тур, кандидатам необходимо было набрать минимум в 30 голосов. Так, от тридцати и более голосов набрали экс-глава минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, глава МИД Лиз Трасс, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман, экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок, а также председатель комитета палаты общин Том Тугендхат.
Следующий тур голосования пройдет в четверг, 14 июля.
Изначально было всего 11 кандидатов, которые баллотировались на роль лидера премьера Великобритании, в том числе глава минтранса Грант Шаппс, экс-глава минздрава Саджид Джавид, а также экс-зампред Консервативной партии Резман Чишти, которые заявили о выходе из гонки.
Новые туры будут идти до тех пор, пока не останется два основных кандидата на пост, после чего будет финальный тур — в нем выборы кандидата будут совершать все члены партии, численность которой сейчас составляет порядка 200 000 человек. Голосование пройдет по почте, отмечает агентство.
7 июля премьер Великобритании Борис Джонсон был вынужден покинуть свой пост и должность лидера Консервативной партии. Причиной послужили скандалы и «протестные» увольнения 11 министров и нескольких десятков высокопоставленных британских чиновников. Джонсон лично подал прошение об отставке.
11 июня сообщалось, что имя нового премьера Великобритании будет известно лишь к 5 сентября 2022 г. «Результат должен быть объявлен 5 сентября, это произойдет, когда парламент вернется с летних каникул», — говорил Брейди.
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