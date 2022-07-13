Во второй тур выборов нового премьера Великобритании прошли шесть кандидатов

Новые туры будут идти до тех пор, пока не останется два основных кандидата на пост, после чего будет финальный тур — в нем выборы кандидата будут совершать все члены партии, численность которой сейчас составляет порядка 200 000 человек. Голосование пройдет по почте, отмечает агентство.