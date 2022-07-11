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Имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября

Ведомости

Имя нового премьер-министра Великобритании, главы правящей Консервативной партии станет известно 5 сентября, сообщил ТАСС со ссылкой на главу объединяющего парламентариев-консерваторов и отвечающего за процесс избрания очередного партийного лидера комитета 1922 Грэма Брейди.

«Результат должен быть объявлен 5 сентября, это произойдет, когда парламент вернется с летних каникул», – заявил он.

Официальная процедура выдвижения кандидатов запланирована на 12 июля, 13 июля состоится первый тур голосования по претендующим на пост лидера партии кандидатам, второй, вероятно, пройдет 14 июля. До 21 июля в списке должно остаться два кандидата. О своем желании выдвинуть свои кандидатуры заявили 11 представителей Консервативной партии.

7 июля в своем обращении к британцам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти в отставку, а также покинуть пост лидера Консервативной партии. Он будет исполнять обязанности премьер-министра до выборов нового лидера партии.

Отставке Джонсона предшествовали «протестные» увольнения 11 министров и нескольких десятков высокопоставленных британских чиновников — заместителей министров, парламентских заместителей и личных секретарей. Они покидали посты под лозунгом необходимости отставки Джонсона после череды резонансных скандалов. В их числе – скандал вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера, который, по данным The Sun, будучи нетрезвым, приставал к двум мужчинам, и во время его назначения на пост Джонсон знал, что в 2017 г. он уже был фигурантом дела о домогательствах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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