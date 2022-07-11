Имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября

Отставке Джонсона предшествовали «протестные» увольнения 11 министров и нескольких десятков высокопоставленных британских чиновников — заместителей министров, парламентских заместителей и личных секретарей. Они покидали посты под лозунгом необходимости отставки Джонсона после череды резонансных скандалов. В их числе – скандал вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера, который, по данным The Sun, будучи нетрезвым, приставал к двум мужчинам, и во время его назначения на пост Джонсон знал, что в 2017 г. он уже был фигурантом дела о домогательствах.