С уходом Бориса Джонсона антироссийский курс Великобритании не изменится

Имя нового премьера Великобритании зависит от того, каким будет график выборов нового лидера консервативной партии, который одновременно станет и премьером. Заявивший 7 июля об уходе в отставку Борис Джонсон обещал объявить об этом графике на следующей неделе. Большинство членов партии будут пытаться ускорить этот процесс, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Алешин. «Если процедура пойдет по ускоренному графику, то больше всего шансов [занять оба руководящих поста] у министра обороны Бена Уоллеса. Но если процесс затянется, возможны новые скандалы, которые повлияют на рейтинги политиков и, соответственно, на кандидатуры лидера партии и главы правительства», – считает Алешин.