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С уходом Бориса Джонсона антироссийский курс Великобритании не изменится

Чем быстрее тори выберут его преемника, тем больше будет шансов у его ключевых министров
Илья Лакстыгал
Чем быстрее пройдут выборы нового лидера британских консерваторов, тем больше вероятность, что новым премьером станет кто-то из видных министров правительства Бориса Джонсона / Matt Dunham / POOL / AFP

Имя нового премьера Великобритании зависит от того, каким будет график выборов нового лидера консервативной партии, который одновременно станет и премьером. Заявивший 7 июля об уходе в отставку Борис Джонсон обещал объявить об этом графике на следующей неделе. Большинство членов партии будут пытаться ускорить этот процесс, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Алешин. «Если процедура пойдет по ускоренному графику, то больше всего шансов [занять оба руководящих поста] у министра обороны Бена Уоллеса. Но если процесс затянется, возможны новые скандалы, которые повлияют на рейтинги политиков и, соответственно, на кандидатуры лидера партии и главы правительства», – считает Алешин.

Согласно последнему опросу YouGov, проведенному 5 июля, за отставку Джонсона высказались рекордные 69% респондентов, против – 18%. Среди избирателей-консерваторов ухода премьера желали 54%. Уоллес является очевидным фаворитом на пост главы консерваторов: его выбрало 13% респондентов из числа избирателей тори во время экстренного опроса YouGo 7 июля. Следом идет младший министр по торговой политике Пенни Мордаунт (12%).

Ушедшего в отставку перед Джонсоном министра финансов Риши Сунака поддерживает 10%, а оставшуюся в правительстве министра иностранных дел Лиз Трасс – 8%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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