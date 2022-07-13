Украина решила разорвать дипотношения с КНДР из-за признания ДНР и ЛНР
«Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права», – говорится в заявлении министерства. В нем отмечается, что решение Северной Кореи о признании независимости ДНР и ЛНР «ничтожно», не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины.
О том, что Северная Корея признала независимость ДНР, в своем Telegram-канале 13 июля сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, посол КНДР в России Син Хон Чхоль вручил послу ДНР Ольге Макеевой соответствующий документ.
29 июня агентство SANA сообщило, что власти Сирии объявили о признании независимости и суверенитета ЛНР и ДНР. В МИДе страны рассказали, что состоятся контакты с обеими республиками, чтобы наметить пути сотрудничества, в том числе налаживание дипотношений.
РФ признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля этого года, 25 февраля такое решение приняла частично признанная Абхазия. В июне 2014 г. независимость республик признала частично признанная Южная Осетия.
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