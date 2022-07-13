Украина решила разорвать дипотношения с КНДР из-за признания ДНР и ЛНР

«Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права», – говорится в заявлении министерства. В нем отмечается, что решение Северной Кореи о признании независимости ДНР и ЛНР «ничтожно», не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины.