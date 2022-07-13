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Украина решила разорвать дипотношения с КНДР из-за признания ДНР и ЛНР

Ведомости

Министерство иностранных дел Украины заявило о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) после признания страной независимости Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщается на сайте украинского МИДа.

«Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права», – говорится в заявлении министерства. В нем отмечается, что решение Северной Кореи о признании независимости ДНР и ЛНР «ничтожно», не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины.

О том, что Северная Корея признала независимость ДНР, в своем Telegram-канале 13 июля сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, посол КНДР в России Син Хон Чхоль вручил послу ДНР Ольге Макеевой соответствующий документ.

29 июня агентство SANA сообщило, что власти Сирии объявили о признании независимости и суверенитета ЛНР и ДНР. В МИДе страны рассказали, что состоятся контакты с обеими республиками, чтобы наметить пути сотрудничества, в том числе налаживание дипотношений.

РФ признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля этого года, 25 февраля такое решение приняла частично признанная Абхазия. В июне 2014 г. независимость республик признала частично признанная Южная Осетия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных