В офисе Зеленского назвали условия перехода ВСУ к контрнаступлению
Украинским войскам для перехода к контрнаступлению не хватает мобильных систем ПВО и бронированных машин, сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире Youtube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин признан Минюстом СМИ-иноагентом).
«Нам не хватает мобильных систем ПВО и бронированных машин. Поскольку российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает», — рассказал Арестович (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, ВСУ нашли способ противостоять российской артиллерии, однако бронетехники все еще не хватает. Как только ее поставят на Украину, ВСУ будут готовы начать контрнаступление, подчеркнул он.
12 июля представитель главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий заявил, что разведчики готовятся к выполнению задачи по освобождению юга страны, которую поставил президент Владимир Зеленский. По его словам, многое будет зависеть от помощи, которую Украине предоставляют, а также от потенциала, который накапливается для проведения более активных контрнаступательных действий.
Глава минобороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что Зеленский отдал приказ разработать план установления контроля над южными территориями страны, которые сейчас заняты российскими войсками.
В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цели российской спецоперации будут достигнуты, несмотря на поставки оружия Украине со стороны западных стран. Такие поставки только доставят ей «больше страданий», заявил он.