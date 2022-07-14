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В офисе Зеленского назвали условия перехода ВСУ к контрнаступлению

Ведомости

Украинским войскам для перехода к контрнаступлению не хватает мобильных систем ПВО и бронированных машин, сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире Youtube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин признан Минюстом СМИ-иноагентом).

«Нам не хватает мобильных систем ПВО и бронированных машин. Поскольку российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает», — рассказал Арестович (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, ВСУ нашли способ противостоять российской артиллерии, однако бронетехники все еще не хватает. Как только ее поставят на Украину, ВСУ будут готовы начать контрнаступление, подчеркнул он.

12 июля представитель главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий заявил, что разведчики готовятся к выполнению задачи по освобождению юга страны, которую поставил президент Владимир Зеленский. По его словам, многое будет зависеть от помощи, которую Украине предоставляют, а также от потенциала, который накапливается для проведения более активных контрнаступательных действий.

Глава минобороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что Зеленский отдал приказ разработать план установления контроля над южными территориями страны, которые сейчас заняты российскими войсками.

В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цели российской спецоперации будут достигнуты, несмотря на поставки оружия Украине со стороны западных стран. Такие поставки только доставят ей «больше страданий», заявил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных