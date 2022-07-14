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FT: в ЕС считают причиной проблемы с транзитом в Калининград «неясные правила»

Ведомости

Препятствия для транзита товаров в Калининградскую область появились из-за неясно сформулированных правил Еврокомиссии, которые регулируют антироссийские санкции, сообщила газета Financial Times со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС.

Дипломаты рассказали, что не планировали создавать барьеры для потока грузов в Калининград с остальной территории России, когда одобряли санкции в отношении страны, и что Еврокомиссия неясно сформулировала правила.

Собеседники издания также раскритиковали масштабы и интенсивность проверок Литвой российских поездов. Они опасались, что это может привести к конфронтации с Москвой. «Калининград — это политически деликатный вопрос, поэтому это была ошибка со стороны Еврокомиссии», — подчеркнул один из дипломатов.

Литва с 18 июня запретила транзит ряда товаров из России в Калининград через свою территорию. Литовские власти объяснили это решение исполнением санкций ЕС. Сперва литовские железные дороги запретили провозить в Калининградскую область товары, которые ранее попали под санкции ЕС. Затем запрет распространился на транзит автомобильным грузовым транспортом.

Накануне Еврокомиссия опубликовала дополнительные разъяснения для стран – членов ЕС по транзиту товаров в Калининградскую область. Согласно документу, санкционные товары можно провозить в Калининград железнодорожным транспортом, однако российским автотранспортным компаниям нельзя перевозить товары по территории ЕС, в том числе транзитом. Москва назвала ограничение незаконным.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия собирается наладить мониторинг реализации шагов ЕС по обеспечению транзита товаров в Калининградскую область. Она назвала инструкции Еврокомиссии «проявлением реализма и здравомыслия», но отметила, что у России есть вопросы к этим разъяснениям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных