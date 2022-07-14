FT: в ЕС считают причиной проблемы с транзитом в Калининград «неясные правила»

Собеседники издания также раскритиковали масштабы и интенсивность проверок Литвой российских поездов. Они опасались, что это может привести к конфронтации с Москвой. «Калининград — это политически деликатный вопрос, поэтому это была ошибка со стороны Еврокомиссии», — подчеркнул один из дипломатов.