FT: в ЕС считают причиной проблемы с транзитом в Калининград «неясные правила»
Препятствия для транзита товаров в Калининградскую область появились из-за неясно сформулированных правил Еврокомиссии, которые регулируют антироссийские санкции, сообщила газета Financial Times со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС.
Дипломаты рассказали, что не планировали создавать барьеры для потока грузов в Калининград с остальной территории России, когда одобряли санкции в отношении страны, и что Еврокомиссия неясно сформулировала правила.
Собеседники издания также раскритиковали масштабы и интенсивность проверок Литвой российских поездов. Они опасались, что это может привести к конфронтации с Москвой. «Калининград — это политически деликатный вопрос, поэтому это была ошибка со стороны Еврокомиссии», — подчеркнул один из дипломатов.
Литва с 18 июня запретила транзит ряда товаров из России в Калининград через свою территорию. Литовские власти объяснили это решение исполнением санкций ЕС. Сперва литовские железные дороги запретили провозить в Калининградскую область товары, которые ранее попали под санкции ЕС. Затем запрет распространился на транзит автомобильным грузовым транспортом.
Накануне Еврокомиссия опубликовала дополнительные разъяснения для стран – членов ЕС по транзиту товаров в Калининградскую область. Согласно документу, санкционные товары можно провозить в Калининград железнодорожным транспортом, однако российским автотранспортным компаниям нельзя перевозить товары по территории ЕС, в том числе транзитом. Москва назвала ограничение незаконным.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия собирается наладить мониторинг реализации шагов ЕС по обеспечению транзита товаров в Калининградскую область. Она назвала инструкции Еврокомиссии «проявлением реализма и здравомыслия», но отметила, что у России есть вопросы к этим разъяснениям.
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