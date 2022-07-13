Россия будет следить за реализацией шагов ЕС по обеспечению транзита в Калининград

«Безусловно, российской стороной будет налажен плотный мониторинг того, как указанные шаги ЕС будут реализовываться на практике», — прокомментировала Захарова разъяснения Евросоюза относительно транзита в Калининградскую область. Также Захарова отметила, что инструкции Европейской комиссии относительно транзита в область можно назвать «проявлением реализма и здравомыслия».