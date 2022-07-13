Россия будет следить за реализацией шагов ЕС по обеспечению транзита в Калининград
Россия собирается наладить плотный мониторинг реализации шагов ЕС по вопросу обеспечения транзита в Калининград из других регионов страны, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
«Безусловно, российской стороной будет налажен плотный мониторинг того, как указанные шаги ЕС будут реализовываться на практике», — прокомментировала Захарова разъяснения Евросоюза относительно транзита в Калининградскую область. Также Захарова отметила, что инструкции Европейской комиссии относительно транзита в область можно назвать «проявлением реализма и здравомыслия».
Захарова добавила, что у Кремля все еще остаются вопросы по поводу опубликованных Еврокомиссией разъяснений.
Речь идет об опубликованных 13 июля Еврокомиссией дополнительных разъяснений для стран - членов ЕС по транзиту товаров в Калининградскую область из остальной части России. Согласно новым рекомендациям, транзит санкционных товаров разрешен железнодорожным транспортом, однако при соблюдении ряда условий. Транзит попавших под санкции товаров и технологий военного и двойного назначения по-прежнему запрещен.
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